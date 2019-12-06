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こんまりさんの本を英訳して

　編集局 　2019/12/06　 インタビュー写真　


平野キャシーさん

「ときめく」をspark joyに

翻訳家　平野キャシーさんに聞く

「ときめく」をｓｐａｒｋ　ｊｏｙと訳したのは。


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