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憎悪は愛によって消える

　編集局 　2019/11/22　 インタビュー写真　


タランガッレー・ソーマシリ師

スリランカと日本の仏教交流

平和寺住職　タランガッレー・ソーマシリ師に聞く

日本との交流は。


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