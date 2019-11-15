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明智光秀を祀る御霊神社

　編集局 　2019/11/15　 インタビュー写真　


足立常秋氏

「怨霊」を鎮め「御霊」に

御霊神社宮司　足立　常秋氏に聞く

光秀公が福知山を統治したのはわずか３年なのに、今も名君として語り継がれているのはなぜですか。


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