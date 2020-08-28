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デジタルリスクの展望　～米・中・露　情報戦の実情～

　新田　容子 　2020/8/28　 写真講演　,


動画サイト「ユーチューブ」のライブ配信で語る新田容子氏＝２２日、千葉県市川市

世日クラブ講演要旨

日本安全保障・危機管理学会上席フェロー　新田容子氏

コロナ禍逆手にＳＮＳ戦略


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