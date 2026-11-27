トップオピニオンViewpoint感謝祭はアイデンティティーの中核 自由の種まいたピルグリム 米国史の悪と批判する左派【ビューポイント】 Viewpoint 感謝祭はアイデンティティーの中核 自由の種まいたピルグリム 米国史の悪と批判する左派【ビューポイント】 米コラムニスト・ドン・フェダー タグ会員向け 2026年11月28日 06時41分 By ドン・フェダー XLINEFacebookEmailPrint 感謝祭は、米国の最初の国民的祝日であり、米国が国家として成立する前から祝われていた。国家としてのアイデンティティーの中核に位置する。それが、左派が感謝祭を嫌う理由だ。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事辺野古転覆事故から８カ月 平和語る資格ない基地反対派 幼稚で杜撰な責任逃れの態度【ビューポイント】 人気記事 Viewpoint 国際化、民営化、高齢化への対応 政策の歴史的検証が必要 置き去りにされた少子化政策【ビューポイント】 Viewpoint 戦後日本を縛り続けた「憲法の魔力」 空白に入り込んだ中ソ工作 Viewpoint 「ミュトス」と認知戦の新局面 ＡＩでＡＩを防ぐ時代に Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たなパキスタンの「核の傘」 イスラム３カ国が防衛協定 ＮＡＴＯとの整合性に疑問も【ビューポイント】 Viewpoint イランのウラン濃縮禁止を 核施設への査察を妨害 テロ支援国指定の神権体制 Viewpoint 『「あの戦争」は何だったのか』を読む 若い世代の戦争認識 「大きな物語」より「歴史の細目」 Viewpoint 木下公勝著『北の喜怒哀楽』 「帰国」事業で９万人が北朝鮮に 反日教育による差別と偏見 新着記事 Viewpoint 辺野古転覆事故から８カ月 平和語る資格ない基地反対派 幼稚で杜撰な責任逃れの態度【ビューポイント】 Viewpoint イランとの戦争に勝てない米 核兵器開発巡る交渉困難に 暗殺恐れ基地に身を隠す閣僚【ビューポイント】 Viewpoint 中国が進める巨大ダム建設 不安定な地質、災害の懸念 下流の生活・環境に影響も【ビューポイント】 Viewpoint 中間選挙後のアメリカと日本 物価対策の設計は未知数 二極化し不平等目立つ社会【ビューポイント】 Viewpoint 「退役軍人の日」に寄せて 自由のための血の代償 国に尽くした愛国者称える【ビューポイント】 Viewpoint 米中間選挙の不正疑惑 政治平等参加の原則損なう 厳格な検証、犯罪訴追が必要【ビューポイント】 Viewpoint 中国発ナラティブの認知汚染 好意的な個人動画だけ拡散 バランス失った見方が浸透【ビューポイント】 Viewpoint 米中間選挙で政権に審判 国民の懸念無視した大統領 イラン対応で物価高考慮せず【ビューポイント】 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き