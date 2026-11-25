トップオピニオンViewpoint辺野古転覆事故から８カ月 平和語る資格ない基地反対派 幼稚で杜撰な責任逃れの態度【ビューポイント】 Viewpoint 辺野古転覆事故から８カ月 平和語る資格ない基地反対派 幼稚で杜撰な責任逃れの態度【ビューポイント】 著述家・加藤 文宏 タグ会員向け辺野古沖転覆事故 2026年11月26日 06時53分 By 加藤 文宏 XLINEFacebookEmailPrint 辺野古転覆死亡事故から８カ月が経過した。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事イランとの戦争に勝てない米 核兵器開発巡る交渉困難に 暗殺恐れ基地に身を隠す閣僚【ビューポイント】 人気記事 Viewpoint 多様性なき少子社会 兄弟姉妹通じて「社会」経験 子供が自ら選び取る教育を【ビューポイント】 Viewpoint ネパール大洪水が提起する問題 国境越える自然災害リスク 中国の建設事業が環境に負荷【ビューポイント】 Viewpoint 社会分断するデモの言動 威圧的イデオロギーで正当化 悪と正義の二項対立構造に【ビューポイント】 Viewpoint 日本国憲法と日本人の法意識 「平和」に御利益があるお守り 独立と生存の規範へ改正せよ【ビューポイント】 Viewpoint 日本外交と権力主義 米中露がパワー前面に 権謀術策に長ける必要も【ビューポイント】 Viewpoint インタビューで出会った作家たち 印象に残る個性的なスタイル 定収ないが自由多い作家業【ビューポイント】 Viewpoint 外交カードと少子化カード切るとき 企業の内部留保を若者に投資 Viewpoint 終戦の日に思う 戦前と同じ過ち繰り返す日本 〝護憲〟という名の抵抗勢力【ビューポイント】 新着記事 Viewpoint イランとの戦争に勝てない米 核兵器開発巡る交渉困難に 暗殺恐れ基地に身を隠す閣僚【ビューポイント】 Viewpoint 中国が進める巨大ダム建設 不安定な地質、災害の懸念 下流の生活・環境に影響も【ビューポイント】 Viewpoint 中間選挙後のアメリカと日本 物価対策の設計は未知数 二極化し不平等目立つ社会【ビューポイント】 Viewpoint 「退役軍人の日」に寄せて 自由のための血の代償 国に尽くした愛国者称える【ビューポイント】 Viewpoint 米中間選挙の不正疑惑 政治平等参加の原則損なう 厳格な検証、犯罪訴追が必要【ビューポイント】 Viewpoint 中国発ナラティブの認知汚染 好意的な個人動画だけ拡散 バランス失った見方が浸透【ビューポイント】 Viewpoint 米中間選挙で政権に審判 国民の懸念無視した大統領 イラン対応で物価高考慮せず【ビューポイント】 Viewpoint ＡＩが突き付けた「神の視座」 「人類全体」という発想必要 制御する国際的枠組みつくれ【ビューポイント】 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き