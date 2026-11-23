トップオピニオンViewpointイランとの戦争に勝てない米 核兵器開発巡る交渉困難に 暗殺恐れ基地に身を隠す閣僚【ビューポイント】 Viewpoint イランとの戦争に勝てない米 核兵器開発巡る交渉困難に 暗殺恐れ基地に身を隠す閣僚【ビューポイント】 米コラムニスト・元米国防副次官 ジェド・バビン タグ会員向け 2026年11月24日 06時29分 By ジェド・バビン XLINEFacebookEmailPrint トランプ米大統領は、アーリントン国立墓地で行われた「退役軍人の日」の演説で、イランとの戦争について「われわれは勝った。あとは、いつ終わらせるかだ。完全な勝利を収めなければならない。93％の勝利では駄目だ。完全な勝利になる」と述べた。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事中国が進める巨大ダム建設 不安定な地質、災害の懸念 下流の生活・環境に影響も【ビューポイント】 人気記事 Viewpoint 金正恩氏流の外貨稼ぎ戦法 派兵と兵器輸出で２兆円 「死の商人」顔負けの錬金術 Viewpoint 中国の「相互尊重」は偽り 他国への強要や侵略を隠蔽 共産政権に正面から対峙せよ Viewpoint 米中間選挙の不正疑惑 政治平等参加の原則損なう 厳格な検証、犯罪訴追が必要【ビューポイント】 Viewpoint 青森の三内丸山遺跡を見てきた 興味が尽きぬ縄文時代 Viewpoint 台湾の民主化30年を祝す 拡大する中国の「文攻武嚇」 自由諸国の一層の紐帯強化を Viewpoint 外交カードと少子化カード切るとき 企業の内部留保を若者に投資 Viewpoint 中国が進める巨大ダム建設 不安定な地質、災害の懸念 下流の生活・環境に影響も【ビューポイント】 Viewpoint 「中国軍異変」の深層 「戦って勝てる軍隊」構想が崩壊 新着記事 Viewpoint 中国が進める巨大ダム建設 不安定な地質、災害の懸念 下流の生活・環境に影響も【ビューポイント】 Viewpoint 中間選挙後のアメリカと日本 物価対策の設計は未知数 二極化し不平等目立つ社会【ビューポイント】 Viewpoint 「退役軍人の日」に寄せて 自由のための血の代償 国に尽くした愛国者称える【ビューポイント】 Viewpoint 米中間選挙の不正疑惑 政治平等参加の原則損なう 厳格な検証、犯罪訴追が必要【ビューポイント】 Viewpoint 中国発ナラティブの認知汚染 好意的な個人動画だけ拡散 バランス失った見方が浸透【ビューポイント】 Viewpoint 米中間選挙で政権に審判 国民の懸念無視した大統領 イラン対応で物価高考慮せず【ビューポイント】 Viewpoint ＡＩが突き付けた「神の視座」 「人類全体」という発想必要 制御する国際的枠組みつくれ【ビューポイント】 Viewpoint 聖地の保護と観光の両立 管理の費用に参拝料充てる 誰が負担するかの議論必要【ビューポイント】 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き