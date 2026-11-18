トップオピニオンViewpoint中国が進める巨大ダム建設 不安定な地質、災害の懸念 下流の生活・環境に影響も【ビューポイント】 Viewpoint 中国が進める巨大ダム建設 不安定な地質、災害の懸念 下流の生活・環境に影響も【ビューポイント】 一般社団法人インド太平洋戦略研究センター代表理事・ペマ・ギャルポ タグ会員向け 2026年11月19日 06時47分 By ペマ・ギャルボ XLINEFacebookEmailPrint 今年８月のネパール・チベット国境（現在は中国との国境）において起きた、想像を絶する悲惨な災害によって多くの人命と自然環境が破壊されたことはまだ皆さんの記憶に新しいはずである。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事中間選挙後のアメリカと日本 物価対策の設計は未知数 二極化し不平等目立つ社会【ビューポイント】 人気記事 Viewpoint アンソニー・ファウチの上院証言 コロナ関連対応の説明なし 憲法修正第５条盾に答弁拒否【ビューポイント】 Viewpoint 少子化対策、今後のあり方 整備される子育て支援体制 負担感を軽減する施策が課題【ビューポイント】 Viewpoint 北朝鮮が中露国境に道路橋開通 物資や人的往来が活発化 関係改善で国連制裁無効化【ビューポイント】 Viewpoint 終戦の日に思う 戦前と同じ過ち繰り返す日本 〝護憲〟という名の抵抗勢力【ビューポイント】 Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 家族介護を担う人々に感謝を 愛する人に捧げる無償の労働 経済的な負担、健康に支障も【ビューポイント】 Viewpoint 「中国軍異変」の深層 「戦って勝てる軍隊」構想が崩壊 Viewpoint 出産後の女性の働き方 ニーズ高い時間の柔軟性 企業に求められる制度整備【ビューポイント】 新着記事 Viewpoint 中間選挙後のアメリカと日本 物価対策の設計は未知数 二極化し不平等目立つ社会【ビューポイント】 Viewpoint 「退役軍人の日」に寄せて 自由のための血の代償 国に尽くした愛国者称える【ビューポイント】 Viewpoint 米中間選挙の不正疑惑 政治平等参加の原則損なう 厳格な検証、犯罪訴追が必要【ビューポイント】 Viewpoint 中国発ナラティブの認知汚染 好意的な個人動画だけ拡散 バランス失った見方が浸透【ビューポイント】 Viewpoint 米中間選挙で政権に審判 国民の懸念無視した大統領 イラン対応で物価高考慮せず【ビューポイント】 Viewpoint ＡＩが突き付けた「神の視座」 「人類全体」という発想必要 制御する国際的枠組みつくれ【ビューポイント】 Viewpoint 聖地の保護と観光の両立 管理の費用に参拝料充てる 誰が負担するかの議論必要【ビューポイント】 Viewpoint 北朝鮮が中露国境に道路橋開通 物資や人的往来が活発化 関係改善で国連制裁無効化【ビューポイント】 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き