トップオピニオンViewpoint中間選挙後のアメリカと日本 物価対策の設計は未知数 二極化し不平等目立つ社会【ビューポイント】 Viewpoint 中間選挙後のアメリカと日本 物価対策の設計は未知数 二極化し不平等目立つ社会【ビューポイント】 元衆議院議員・大泉 博子 タグ会員向け 2026年11月18日 06時53分 By 大泉 博子 XLINEFacebookEmailPrint アメリカの中間選挙は、トランプ与党の共和党が大敗した。株価は当日こそ上がったものの、翌日には暴落と言ってよいほどの下げを見た。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事「退役軍人の日」に寄せて 自由のための血の代償 国に尽くした愛国者称える【ビューポイント】 人気記事 Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 米中間選挙で政権に審判 国民の懸念無視した大統領 イラン対応で物価高考慮せず【ビューポイント】 Viewpoint 崖っ縁へ突き進む米有権者 中間選挙、怒りで破滅に向かう 民主党の政策には増税が必要【ビューポイント】 Viewpoint 日本国憲法と日本人の法意識 「平和」に御利益があるお守り 独立と生存の規範へ改正せよ【ビューポイント】 Viewpoint 政治色強めるノーベル平和賞 ピレイ氏受賞に疑問の声も 圧政と闘う人々を見過ごす【ビューポイント】 Viewpoint 日本の大義は何か 近未来見据え方向性決めよ 国会の優先順位間違えるな Viewpoint 左派の気候変動・ＡＩヒステリー 破滅的な結果招くと警鐘 背後に米の弱体化狙う中国【ビューポイント】 Viewpoint 建国から２５０年、米国の変貌と課題 対テロ戦争で覇権に陰り 平等の回復で国をまとめよ 新着記事 Viewpoint 「退役軍人の日」に寄せて 自由のための血の代償 国に尽くした愛国者称える【ビューポイント】 Viewpoint 米中間選挙の不正疑惑 政治平等参加の原則損なう 厳格な検証、犯罪訴追が必要【ビューポイント】 Viewpoint 中国発ナラティブの認知汚染 好意的な個人動画だけ拡散 バランス失った見方が浸透【ビューポイント】 Viewpoint 米中間選挙で政権に審判 国民の懸念無視した大統領 イラン対応で物価高考慮せず【ビューポイント】 Viewpoint ＡＩが突き付けた「神の視座」 「人類全体」という発想必要 制御する国際的枠組みつくれ【ビューポイント】 Viewpoint 聖地の保護と観光の両立 管理の費用に参拝料充てる 誰が負担するかの議論必要【ビューポイント】 Viewpoint 北朝鮮が中露国境に道路橋開通 物資や人的往来が活発化 関係改善で国連制裁無効化【ビューポイント】 Viewpoint 日本国憲法と日本人の法意識 「平和」に御利益があるお守り 独立と生存の規範へ改正せよ【ビューポイント】 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き