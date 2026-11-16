トップオピニオンViewpoint「退役軍人の日」に寄せて 自由のための血の代償 国に尽くした愛国者称える【ビューポイント】 Viewpoint 「退役軍人の日」に寄せて 自由のための血の代償 国に尽くした愛国者称える【ビューポイント】 米コラムニスト ドン・フェダー タグ会員向け 2026年11月17日 06時44分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 11日は「退役軍人の日」だ。私たちがつい見過ごしがちな祝日の一つだ。セールはなく、墓地を訪れて飾り付けることもない。花火も上がらず、パレードもほとんど行われない。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事米中間選挙の不正疑惑 政治平等参加の原則損なう 厳格な検証、犯罪訴追が必要【ビューポイント】 人気記事 Viewpoint 日本の選挙とＡＩ情報環境 中身だけでなく伝わり方理解を Viewpoint 中国発ナラティブの認知汚染 好意的な個人動画だけ拡散 バランス失った見方が浸透【ビューポイント】 Viewpoint 終戦の日に思う 戦前と同じ過ち繰り返す日本 〝護憲〟という名の抵抗勢力【ビューポイント】 Viewpoint ソルジェニーツィンと北方領土 日本への返還を唱える 可能性あるパートナーと見なす【ビューポイント】 Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 「中国軍異変」の深層 「戦って勝てる軍隊」構想が崩壊 Viewpoint 日本国憲法と日本人の法意識 「平和」に御利益があるお守り 独立と生存の規範へ改正せよ【ビューポイント】 Viewpoint 家庭連合への解散命令 裁判の基本逸脱した東京高裁 新着記事 Viewpoint 米中間選挙の不正疑惑 政治平等参加の原則損なう 厳格な検証、犯罪訴追が必要【ビューポイント】 Viewpoint 中国発ナラティブの認知汚染 好意的な個人動画だけ拡散 バランス失った見方が浸透【ビューポイント】 Viewpoint 米中間選挙で政権に審判 国民の懸念無視した大統領 イラン対応で物価高考慮せず【ビューポイント】 Viewpoint ＡＩが突き付けた「神の視座」 「人類全体」という発想必要 制御する国際的枠組みつくれ【ビューポイント】 Viewpoint 聖地の保護と観光の両立 管理の費用に参拝料充てる 誰が負担するかの議論必要【ビューポイント】 Viewpoint 北朝鮮が中露国境に道路橋開通 物資や人的往来が活発化 関係改善で国連制裁無効化【ビューポイント】 Viewpoint 日本国憲法と日本人の法意識 「平和」に御利益があるお守り 独立と生存の規範へ改正せよ【ビューポイント】 Viewpoint 情報環境における自己防衛の時代 ＡＩで短時間に攻撃を量産 ＳＮＳ上の偽情報が社会分断【ビューポイント】 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き