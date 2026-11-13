トップオピニオンViewpoint米中間選挙の不正疑惑 政治平等参加の原則損なう 厳格な検証、犯罪訴追が必要【ビューポイント】 Viewpoint 米中間選挙の不正疑惑 政治平等参加の原則損なう 厳格な検証、犯罪訴追が必要【ビューポイント】 エルドリッヂ研究所代表、政治学博士・ロバート・Ｄ・エルドリッヂ タグ会員向け米中間選挙2026 2026年11月14日 06時46分 By ロバート・Ｄ・エルドリッヂ XLINEFacebookEmailPrint 11月３日に実施された米国の中間選挙で共和党の「敗北」は、二つの意味で予想されていたことだった。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事中国発ナラティブの認知汚染 好意的な個人動画だけ拡散 バランス失った見方が浸透【ビューポイント】 人気記事 Viewpoint 外交カードと少子化カード切るとき 企業の内部留保を若者に投資 Viewpoint ハーバードで迎えた終戦記念日 日米で異なる戦争認識 残り続ける日本人の〝微熱〟【ビューポイント】 Viewpoint アンソニー・ファウチの上院証言 コロナ関連対応の説明なし 憲法修正第５条盾に答弁拒否【ビューポイント】 Viewpoint インタビューで出会った作家たち 印象に残る個性的なスタイル 定収ないが自由多い作家業【ビューポイント】 Viewpoint 強気のプーチン氏が選ぶ次の一手 ハイブリッド戦争に傾斜 制御系狙う破壊的攻撃へ移行 Viewpoint 日本国憲法と日本人の法意識 「平和」に御利益があるお守り 独立と生存の規範へ改正せよ【ビューポイント】 Viewpoint 沖縄県知事選結果の分析 玉城県政への不信感が左右 リアルな感覚で判断する若者【ビューポイント】 Viewpoint アメリカ合衆国建国２５０年 建国の理念に立ち返ろう 理想は実現しているのか？ 新着記事 Viewpoint 中国発ナラティブの認知汚染 好意的な個人動画だけ拡散 バランス失った見方が浸透【ビューポイント】 Viewpoint 米中間選挙で政権に審判 国民の懸念無視した大統領 イラン対応で物価高考慮せず【ビューポイント】 Viewpoint ＡＩが突き付けた「神の視座」 「人類全体」という発想必要 制御する国際的枠組みつくれ【ビューポイント】 Viewpoint 聖地の保護と観光の両立 管理の費用に参拝料充てる 誰が負担するかの議論必要【ビューポイント】 Viewpoint 北朝鮮が中露国境に道路橋開通 物資や人的往来が活発化 関係改善で国連制裁無効化【ビューポイント】 Viewpoint 日本国憲法と日本人の法意識 「平和」に御利益があるお守り 独立と生存の規範へ改正せよ【ビューポイント】 Viewpoint 情報環境における自己防衛の時代 ＡＩで短時間に攻撃を量産 ＳＮＳ上の偽情報が社会分断【ビューポイント】 Viewpoint 社会分断するデモの言動 威圧的イデオロギーで正当化 悪と正義の二項対立構造に【ビューポイント】 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き