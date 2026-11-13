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米中間選挙の不正疑惑　政治平等参加の原則損なう　厳格な検証、犯罪訴追が必要【ビューポイント】

エルドリッヂ研究所代表、政治学博士・ロバート・Ｄ・エルドリッヂ

By ロバート・Ｄ・エルドリッヂ

11月３日に実施された米国の中間選挙で共和党の「敗北」は、二つの意味で予想されていたことだった。【...全文を読む】

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