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米中間選挙で政権に審判　国民の懸念無視した大統領　イラン対応で物価高考慮せず【ビューポイント】

米ワシントン・タイムズ論説エディター　ケリー・サドラー

By ケリー・サドラー

５月、閣議のテレビ中継でイラン攻撃について質問を受けたトランプ米大統領は、「中間選挙のことなど気にしていない」と記者団に語った。【...全文を読む】

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