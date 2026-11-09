トップオピニオンViewpoint米中間選挙で政権に審判 国民の懸念無視した大統領 イラン対応で物価高考慮せず【ビューポイント】 Viewpoint 米中間選挙で政権に審判 国民の懸念無視した大統領 イラン対応で物価高考慮せず【ビューポイント】 米ワシントン・タイムズ論説エディター ケリー・サドラー タグトランプ政権会員向け 2026年11月10日 06時28分 By ケリー・サドラー XLINEFacebookEmailPrint ５月、閣議のテレビ中継でイラン攻撃について質問を受けたトランプ米大統領は、「中間選挙のことなど気にしていない」と記者団に語った。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事ＡＩが突き付けた「神の視座」 「人類全体」という発想必要 制御する国際的枠組みつくれ【ビューポイント】 人気記事 Viewpoint 新型コロナ流出を隠蔽か 米司法省、共謀の科学者起訴 非営利団体、補助金停止を懸念 Viewpoint 6月23日は新安保条約発効の日 権力政治を取り戻す必要 Viewpoint 外交カードと少子化カード切るとき 企業の内部留保を若者に投資 Viewpoint 「中国軍異変」の深層 「戦って勝てる軍隊」構想が崩壊 Viewpoint ネパール大洪水が提起する問題 国境越える自然災害リスク 中国の建設事業が環境に負荷【ビューポイント】 Viewpoint ナフサ途絶を断定した「報道特集」 人々の感情を操るメディア Viewpoint 日本国憲法と日本人の法意識 「平和」に御利益があるお守り 独立と生存の規範へ改正せよ【ビューポイント】 Viewpoint 家庭連合への解散命令 裁判の基本逸脱した東京高裁 新着記事 Viewpoint ＡＩが突き付けた「神の視座」 「人類全体」という発想必要 制御する国際的枠組みつくれ【ビューポイント】 Viewpoint 聖地の保護と観光の両立 管理の費用に参拝料充てる 誰が負担するかの議論必要【ビューポイント】 Viewpoint 北朝鮮が中露国境に道路橋開通 物資や人的往来が活発化 関係改善で国連制裁無効化【ビューポイント】 Viewpoint 日本国憲法と日本人の法意識 「平和」に御利益があるお守り 独立と生存の規範へ改正せよ【ビューポイント】 Viewpoint 情報環境における自己防衛の時代 ＡＩで短時間に攻撃を量産 ＳＮＳ上の偽情報が社会分断【ビューポイント】 Viewpoint 社会分断するデモの言動 威圧的イデオロギーで正当化 悪と正義の二項対立構造に【ビューポイント】 Viewpoint 崖っ縁へ突き進む米有権者 中間選挙、怒りで破滅に向かう 民主党の政策には増税が必要【ビューポイント】 Viewpoint ソルジェニーツィンと北方領土 日本への返還を唱える 可能性あるパートナーと見なす【ビューポイント】 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き