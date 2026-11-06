トップオピニオンViewpointＡＩが突き付けた「神の視座」 「人類全体」という発想必要 制御する国際的枠組みつくれ【ビューポイント】 Viewpoint ＡＩが突き付けた「神の視座」 「人類全体」という発想必要 制御する国際的枠組みつくれ【ビューポイント】 軍事評論家・福山 隆 タグTOP NEWS2人工知能（ＡＩ）会員向け 2026年11月7日 06時53分 By 福山 隆 XLINEFacebookEmailPrint 今、奇妙なことが起きている。人工知能（ＡＩ）の開発競争を最前線で進めてきた企業の経営者が、自らその速度にブレーキをかける必要性を訴え始めたのだ。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事聖地の保護と観光の両立 管理の費用に参拝料充てる 誰が負担するかの議論必要【ビューポイント】 人気記事 Viewpoint 仲川啓介氏のヘイト本排除運動 絶対的な〝善〟の立場で裁定 書籍を「社会問題」として追放【ビューポイント】 Viewpoint 日本外交と権力主義 米中露がパワー前面に 権謀術策に長ける必要も【ビューポイント】 Viewpoint 平潭島を巡る中国の失敗 巨額の資金投入も地域衰退 行き詰まる「両岸統合」の試み 【ビューポイント】 Viewpoint 米国の方向性決める中間選挙 トランプの政権運営を左右 経済や選挙制度巡り対立激化【ビューポイント】 Viewpoint 国際化、民営化、高齢化への対応 政策の歴史的検証が必要 置き去りにされた少子化政策【ビューポイント】 Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 今必要なコミュニケーション能力 分断乗り越え一体感醸成を 社会変革へ国民運動起こせ【ビューポイント】 Viewpoint 情報環境における自己防衛の時代 ＡＩで短時間に攻撃を量産 ＳＮＳ上の偽情報が社会分断【ビューポイント】 新着記事 Viewpoint 聖地の保護と観光の両立 管理の費用に参拝料充てる 誰が負担するかの議論必要【ビューポイント】 Viewpoint 北朝鮮が中露国境に道路橋開通 物資や人的往来が活発化 関係改善で国連制裁無効化【ビューポイント】 Viewpoint 日本国憲法と日本人の法意識 「平和」に御利益があるお守り 独立と生存の規範へ改正せよ【ビューポイント】 Viewpoint 情報環境における自己防衛の時代 ＡＩで短時間に攻撃を量産 ＳＮＳ上の偽情報が社会分断【ビューポイント】 Viewpoint 社会分断するデモの言動 威圧的イデオロギーで正当化 悪と正義の二項対立構造に【ビューポイント】 Viewpoint 崖っ縁へ突き進む米有権者 中間選挙、怒りで破滅に向かう 民主党の政策には増税が必要【ビューポイント】 Viewpoint ソルジェニーツィンと北方領土 日本への返還を唱える 可能性あるパートナーと見なす【ビューポイント】 Viewpoint 国際化、民営化、高齢化への対応 政策の歴史的検証が必要 置き去りにされた少子化政策【ビューポイント】 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き