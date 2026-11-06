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ＡＩが突き付けた「神の視座」　「人類全体」という発想必要　制御する国際的枠組みつくれ【ビューポイント】

軍事評論家・福山　隆

By 福山 隆

今、奇妙なことが起きている。人工知能（ＡＩ）の開発競争を最前線で進めてきた企業の経営者が、自らその速度にブレーキをかける必要性を訴え始めたのだ。【...全文を読む】

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