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聖地の保護と観光の両立　管理の費用に参拝料充てる　誰が負担するかの議論必要【ビューポイント】

元沖縄大学教授・宮城　能彦

By 宮城 能彦

「『稼ぐ観光』か『聖地の保護』か」という見出しの大きな記事が沖縄タイムス９月29日付に掲載されていた。【...全文を読む】

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