トップオピニオンViewpoint北朝鮮が中露国境に道路橋開通　物資や人的往来が活発化　関係改善で国連制裁無効化【ビューポイント】
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北朝鮮が中露国境に道路橋開通　物資や人的往来が活発化　関係改善で国連制裁無効化【ビューポイント】

宮塚コリア研究所代表・宮塚　利雄

By 宮塚 利雄

中国・遼寧省丹東と北朝鮮・新義州を結ぶ自動車橋「中朝新鴨緑江大橋」が10月15日に開通した。【...全文を読む】

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