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日本国憲法と日本人の法意識　「平和」に御利益があるお守り　独立と生存の規範へ改正せよ【ビューポイント】

東洋大学名誉教授・西川　佳秀

By 西川 佳秀

80年前の11月３日、日本国憲法が公布された。だが、これまで一度も憲法改正は行われていない。【...全文を読む】

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