トップオピニオンViewpoint日本国憲法と日本人の法意識 「平和」に御利益があるお守り 独立と生存の規範へ改正せよ【ビューポイント】 Viewpoint 日本国憲法と日本人の法意識 「平和」に御利益があるお守り 独立と生存の規範へ改正せよ【ビューポイント】 東洋大学名誉教授・西川 佳秀 タグ会員向け 2026年11月3日 06時50分 By 西川 佳秀 XLINEFacebookEmailPrint 80年前の11月３日、日本国憲法が公布された。だが、これまで一度も憲法改正は行われていない。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事情報環境における自己防衛の時代 ＡＩで短時間に攻撃を量産 ＳＮＳ上の偽情報が社会分断【ビューポイント】 人気記事 Viewpoint 過小評価されたイランのドローン 米の防衛力の20％を拘束 Viewpoint 機能不全のＮＡＴＯ イラン攻撃巡り対立浮き彫り Viewpoint 異常なメガソーラー建設 事業者の正義に萎縮した行政 背景に民主党政権の再エネ偏重 Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 外交カードと少子化カード切るとき 企業の内部留保を若者に投資 Viewpoint 中国は「歴史の囚人」 都合のいい反日ナラティブ インド太平洋版ＮＡＴＯは可能 Viewpoint 官民協力で新技術獲得に努める台湾 自前の衛星とドローン開発・製造へ Viewpoint 130年前の台湾領有を巡る憲法論争 大日本帝国憲法は適用されたのか 新着記事 Viewpoint 情報環境における自己防衛の時代 ＡＩで短時間に攻撃を量産 ＳＮＳ上の偽情報が社会分断【ビューポイント】 Viewpoint 社会分断するデモの言動 威圧的イデオロギーで正当化 悪と正義の二項対立構造に【ビューポイント】 Viewpoint 崖っ縁へ突き進む米有権者 中間選挙、怒りで破滅に向かう 民主党の政策には増税が必要【ビューポイント】 Viewpoint ソルジェニーツィンと北方領土 日本への返還を唱える 可能性あるパートナーと見なす【ビューポイント】 Viewpoint 国際化、民営化、高齢化への対応 政策の歴史的検証が必要 置き去りにされた少子化政策【ビューポイント】 Viewpoint 出産後の女性の働き方 ニーズ高い時間の柔軟性 企業に求められる制度整備【ビューポイント】 Viewpoint 政治色強めるノーベル平和賞 ピレイ氏受賞に疑問の声も 圧政と闘う人々を見過ごす【ビューポイント】 Viewpoint 日本外交と権力主義 米中露がパワー前面に 権謀術策に長ける必要も【ビューポイント】 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き