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社会分断するデモの言動　威圧的イデオロギーで正当化　悪と正義の二項対立構造に【ビューポイント】

著述家・加藤　文宏

By 加藤 文宏

デモ流行（ばや）り、と言えそうな昨今だ。【...全文を読む】

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