トップオピニオンViewpoint社会分断するデモの言動 威圧的イデオロギーで正当化 悪と正義の二項対立構造に【ビューポイント】 Viewpoint 社会分断するデモの言動 威圧的イデオロギーで正当化 悪と正義の二項対立構造に【ビューポイント】 著述家・加藤 文宏 タグ会員向け 2026年10月29日 06時38分 By 加藤 文宏 XLINEFacebookEmailPrint デモ流行（ばや）り、と言えそうな昨今だ。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事崖っ縁へ突き進む米有権者 中間選挙、怒りで破滅に向かう 民主党の政策には増税が必要【ビューポイント】 人気記事 Viewpoint 残念な旧統一教会解散命令 “空気”に影響された司法 恣意的な行政介入の前例許すな Viewpoint ネパール大洪水が提起する問題 国境越える自然災害リスク 中国の建設事業が環境に負荷【ビューポイント】 Viewpoint 家族介護を担う人々に感謝を 愛する人に捧げる無償の労働 経済的な負担、健康に支障も【ビューポイント】 Viewpoint 高速鉄道に見る中国の虚像と実像 実績優先し安全後回し 事故情報統制、責任の所在曖昧 Viewpoint 出産後の女性の働き方 ニーズ高い時間の柔軟性 企業に求められる制度整備【ビューポイント】 Viewpoint 27年間の大学勤務を終えて 学長と激論交わした20年前 次第に消えてしまった議論の場 Viewpoint 政治色強めるノーベル平和賞 ピレイ氏受賞に疑問の声も 圧政と闘う人々を見過ごす【ビューポイント】 Viewpoint 西尾幹二著『「労働鎖国」のすすめ』 外国人労働者は「奴隷階級」に 人権無視も甚だしいと批判 新着記事 Viewpoint 崖っ縁へ突き進む米有権者 中間選挙、怒りで破滅に向かう 民主党の政策には増税が必要【ビューポイント】 Viewpoint ソルジェニーツィンと北方領土 日本への返還を唱える 可能性あるパートナーと見なす【ビューポイント】 Viewpoint 国際化、民営化、高齢化への対応 政策の歴史的検証が必要 置き去りにされた少子化政策【ビューポイント】 Viewpoint 出産後の女性の働き方 ニーズ高い時間の柔軟性 企業に求められる制度整備【ビューポイント】 Viewpoint 政治色強めるノーベル平和賞 ピレイ氏受賞に疑問の声も 圧政と闘う人々を見過ごす【ビューポイント】 Viewpoint 日本外交と権力主義 米中露がパワー前面に 権謀術策に長ける必要も【ビューポイント】 Viewpoint 台湾のレジリエンス強化 「戦災」対策も「防災」の一環 地方・民間が協力し有事に備え【ビューポイント】 Viewpoint 家族介護を担う人々に感謝を 愛する人に捧げる無償の労働 経済的な負担、健康に支障も【ビューポイント】 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き