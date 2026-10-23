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ソルジェニーツィンと北方領土　日本への返還を唱える　可能性あるパートナーと見なす【ビューポイント】

評論家・三浦　小太郎

By 三浦 小太郎

以下に引用するのは、ロシアの文豪ソルジェニーツィンのロシア帰国後の著作『廃墟のなかのロシア』（草思社）からのものである。【...全文を読む】

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