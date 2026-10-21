トップオピニオンViewpoint国際化、民営化、高齢化への対応 政策の歴史的検証が必要 置き去りにされた少子化政策【ビューポイント】 Viewpoint 国際化、民営化、高齢化への対応 政策の歴史的検証が必要 置き去りにされた少子化政策【ビューポイント】 元衆議院議員／大泉 博子 タグ会員向け 2026年10月22日 07時15分 By 大泉 博子 XLINEFacebookEmailPrint 秋の臨時国会が始まった。年末に向けて来年度予算編成の議論が始まるわけだが、既に予算の議論よりも先に、農水大臣による予算配分に関する発言問題が起きている。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事出産後の女性の働き方 ニーズ高い時間の柔軟性 企業に求められる制度整備【ビューポイント】 人気記事 Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 高速鉄道に見る中国の虚像と実像 実績優先し安全後回し 事故情報統制、責任の所在曖昧 Viewpoint 6月23日は新安保条約発効の日 権力政治を取り戻す必要 Viewpoint 沖縄県知事選結果の分析 玉城県政への不信感が左右 リアルな感覚で判断する若者【ビューポイント】 Viewpoint ネパール大洪水が提起する問題 国境越える自然災害リスク 中国の建設事業が環境に負荷【ビューポイント】 Viewpoint 公明＋立憲の不可解な同居 意思決定遅れ政策軸揺らぐ 中国が歓迎する曖昧な中道 【ビューポイント】 Viewpoint 共産主義思想再来の脅威 背景に格差拡大の深刻化 世界各国が中国に高評価【ビューポイント】 Viewpoint グリーンランドは北米防衛の要 「近北極国家」自称する中国 新着記事 Viewpoint 出産後の女性の働き方 ニーズ高い時間の柔軟性 企業に求められる制度整備【ビューポイント】 Viewpoint 政治色強めるノーベル平和賞 ピレイ氏受賞に疑問の声も 圧政と闘う人々を見過ごす【ビューポイント】 Viewpoint 日本外交と権力主義 米中露がパワー前面に 権謀術策に長ける必要も【ビューポイント】 Viewpoint 台湾のレジリエンス強化 「戦災」対策も「防災」の一環 地方・民間が協力し有事に備え【ビューポイント】 Viewpoint 家族介護を担う人々に感謝を 愛する人に捧げる無償の労働 経済的な負担、健康に支障も【ビューポイント】 Viewpoint 米国の方向性決める中間選挙 トランプの政権運営を左右 経済や選挙制度巡り対立激化【ビューポイント】 Viewpoint ネパール大洪水が提起する問題 国境越える自然災害リスク 中国の建設事業が環境に負荷【ビューポイント】 Viewpoint 沖縄県知事選結果の分析 玉城県政への不信感が左右 リアルな感覚で判断する若者【ビューポイント】 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き