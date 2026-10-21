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国際化、民営化、高齢化への対応　政策の歴史的検証が必要　置き去りにされた少子化政策【ビューポイント】

元衆議院議員／大泉　博子

By 大泉 博子

秋の臨時国会が始まった。年末に向けて来年度予算編成の議論が始まるわけだが、既に予算の議論よりも先に、農水大臣による予算配分に関する発言問題が起きている。【...全文を読む】

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