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出産後の女性の働き方　ニーズ高い時間の柔軟性　企業に求められる制度整備【ビューポイント】

平成国際大学名誉教授・佐藤　晴彦

By 佐藤 晴彦

本稿では、少子化の進行を和らげる方法を模索する一環として、出産後に子育てをしながら働く人々が安心して働くために、どのような就業形態を望んでいるのかを検討する。【...全文を読む】

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