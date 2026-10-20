トップオピニオンViewpoint出産後の女性の働き方 ニーズ高い時間の柔軟性 企業に求められる制度整備【ビューポイント】 Viewpoint 出産後の女性の働き方 ニーズ高い時間の柔軟性 企業に求められる制度整備【ビューポイント】 平成国際大学名誉教授・佐藤 晴彦 タグ会員向け 2026年10月21日 06時32分 By 佐藤 晴彦 XLINEFacebookEmailPrint 本稿では、少子化の進行を和らげる方法を模索する一環として、出産後に子育てをしながら働く人々が安心して働くために、どのような就業形態を望んでいるのかを検討する。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事政治色強めるノーベル平和賞 ピレイ氏受賞に疑問の声も 圧政と闘う人々を見過ごす【ビューポイント】 人気記事 Viewpoint 米建国２５０年式典での「反共宣言」 トランプ氏「正義は神に由来」 歴史の証人となってきた星条旗 【ビューポイント】 Viewpoint 左派の気候変動・ＡＩヒステリー 破滅的な結果招くと警鐘 背後に米の弱体化狙う中国【ビューポイント】 Viewpoint 日本の大義は何か 近未来見据え方向性決めよ 国会の優先順位間違えるな Viewpoint 西尾幹二著『「労働鎖国」のすすめ』 外国人労働者は「奴隷階級」に 人権無視も甚だしいと批判 Viewpoint ウクライナ巡り反米４カ国連携 実戦経験積む北朝鮮兵 米は重大な脅威と捉えよ【ビューポイント】 Viewpoint 大東亜戦争と原節子 戦時中の国策映画に出演 祖国と一体化した「女神」に【ビューポイント】 Viewpoint 家族介護を担う人々に感謝を 愛する人に捧げる無償の労働 経済的な負担、健康に支障も【ビューポイント】 Viewpoint 本田由紀氏の差別投稿 Ｘで女性皇族に「遺伝的要因」 ルッキズムで偏見を助長【ビューポイント】 新着記事 Viewpoint 政治色強めるノーベル平和賞 ピレイ氏受賞に疑問の声も 圧政と闘う人々を見過ごす【ビューポイント】 Viewpoint 日本外交と権力主義 米中露がパワー前面に 権謀術策に長ける必要も【ビューポイント】 Viewpoint 台湾のレジリエンス強化 「戦災」対策も「防災」の一環 地方・民間が協力し有事に備え【ビューポイント】 Viewpoint 家族介護を担う人々に感謝を 愛する人に捧げる無償の労働 経済的な負担、健康に支障も【ビューポイント】 Viewpoint 米国の方向性決める中間選挙 トランプの政権運営を左右 経済や選挙制度巡り対立激化【ビューポイント】 Viewpoint ネパール大洪水が提起する問題 国境越える自然災害リスク 中国の建設事業が環境に負荷【ビューポイント】 Viewpoint 沖縄県知事選結果の分析 玉城県政への不信感が左右 リアルな感覚で判断する若者【ビューポイント】 Viewpoint ドイツ再軍備が示す地殻変動 目を覚ます「眠れる黒い鷲」 内外情勢が政策転換の圧力に【ビューポイント】 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き