トップオピニオンViewpoint政治色強めるノーベル平和賞 ピレイ氏受賞に疑問の声も 圧政と闘う人々を見過ごす【ビューポイント】 Viewpoint 政治色強めるノーベル平和賞 ピレイ氏受賞に疑問の声も 圧政と闘う人々を見過ごす【ビューポイント】 米ハドソン研究所中国センター所長・マイルズ・ユー タグ会員向け 2026年10月20日 06時33分 By マイルズ・ユー XLINEFacebookEmailPrint ノーベル平和賞は深刻な問題を抱えている。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事日本外交と権力主義 米中露がパワー前面に 権謀術策に長ける必要も【ビューポイント】 人気記事 Viewpoint 中国が望む朝鮮半島の分断 北朝鮮は米韓との緩衝地帯 米軍の空白埋める日韓豪結束【ビューポイント】 Viewpoint 中国共産党の崩壊にも備えを 同時多発的な危機の可能性 国民が自ら未来決める機会【ビューポイント】 Viewpoint 外国人の運転免許に制限を 相次ぐ不法移民の交通事故 規制強化求めるトランプ米政権 Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint パキスタンはテロの連鎖を断ち切れ 過激派支援する構造存在 忘れてならぬパハルガムの悲劇 Viewpoint 残念な旧統一教会解散命令 “空気”に影響された司法 恣意的な行政介入の前例許すな Viewpoint 米民主党、左傾化鮮明 民主社会主義派が躍進 大統領選へ存在感高める Viewpoint 中国３中総が露出させた問題点 新着記事 Viewpoint 日本外交と権力主義 米中露がパワー前面に 権謀術策に長ける必要も【ビューポイント】 Viewpoint 台湾のレジリエンス強化 「戦災」対策も「防災」の一環 地方・民間が協力し有事に備え【ビューポイント】 Viewpoint 家族介護を担う人々に感謝を 愛する人に捧げる無償の労働 経済的な負担、健康に支障も【ビューポイント】 Viewpoint 米国の方向性決める中間選挙 トランプの政権運営を左右 経済や選挙制度巡り対立激化【ビューポイント】 Viewpoint ネパール大洪水が提起する問題 国境越える自然災害リスク 中国の建設事業が環境に負荷【ビューポイント】 Viewpoint 沖縄県知事選結果の分析 玉城県政への不信感が左右 リアルな感覚で判断する若者【ビューポイント】 Viewpoint ドイツ再軍備が示す地殻変動 目を覚ます「眠れる黒い鷲」 内外情勢が政策転換の圧力に【ビューポイント】 Viewpoint インタビューで出会った作家たち 印象に残る個性的なスタイル 定収ないが自由多い作家業【ビューポイント】 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き