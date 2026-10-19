トップオピニオンViewpoint政治色強めるノーベル平和賞　ピレイ氏受賞に疑問の声も　圧政と闘う人々を見過ごす【ビューポイント】
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政治色強めるノーベル平和賞　ピレイ氏受賞に疑問の声も　圧政と闘う人々を見過ごす【ビューポイント】

米ハドソン研究所中国センター所長・マイルズ・ユー

By マイルズ・ユー

ノーベル平和賞は深刻な問題を抱えている。【...全文を読む】

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