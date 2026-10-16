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日本外交と権力主義　米中露がパワー前面に　権謀術策に長ける必要も【ビューポイント】

東洋大学名誉教授・西川　佳秀

By 西川 佳秀

２０２２年にロシアがウクライナを侵略してから来年２月で５年を迎える。【...全文を読む】

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