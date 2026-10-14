トップオピニオンViewpoint台湾のレジリエンス強化 「戦災」対策も「防災」の一環 地方・民間が協力し有事に備え【ビューポイント】 Viewpoint 台湾のレジリエンス強化 「戦災」対策も「防災」の一環 地方・民間が協力し有事に備え【ビューポイント】 平成国際大学大学院法学研究科長 浅野和生 タグTOP NEWS2インテリジェンス中国・台湾会員向け防災 2026年10月15日 06時40分 By 浅野 和生 XLINEFacebookEmailPrint 「防災」といえば通常、日本では、地震や津波、台風、火災への日ごろの備え、準備のことであり、そのための訓練が定期的に行われる。台湾では、毎年、これとは別に軍事攻撃に備える訓練が行われており、今年はその規模と内容がグレードアップされた。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事家族介護を担う人々に感謝を 愛する人に捧げる無償の労働 経済的な負担、健康に支障も【ビューポイント】 人気記事 Viewpoint 家族介護を担う人々に感謝を 愛する人に捧げる無償の労働 経済的な負担、健康に支障も【ビューポイント】 Viewpoint ネパール大洪水が提起する問題 国境越える自然災害リスク 中国の建設事業が環境に負荷【ビューポイント】 Viewpoint 外交カードと少子化カード切るとき 企業の内部留保を若者に投資 Viewpoint 米国の方向性決める中間選挙 トランプの政権運営を左右 経済や選挙制度巡り対立激化【ビューポイント】 Viewpoint 少子化傾向からの脱却とその実例 業務効率化で出産意図向上 夫婦協働でストレスを軽減 Viewpoint 単純な善悪論のベネズエラ報道 ルールは武力によって維持 Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 北朝鮮のタンコギ（犬肉）料理 伝統的な夏の滋養食 国家レベルで開発・普及に力 新着記事 Viewpoint 家族介護を担う人々に感謝を 愛する人に捧げる無償の労働 経済的な負担、健康に支障も【ビューポイント】 Viewpoint 米国の方向性決める中間選挙 トランプの政権運営を左右 経済や選挙制度巡り対立激化【ビューポイント】 Viewpoint ネパール大洪水が提起する問題 国境越える自然災害リスク 中国の建設事業が環境に負荷【ビューポイント】 Viewpoint 沖縄県知事選結果の分析 玉城県政への不信感が左右 リアルな感覚で判断する若者【ビューポイント】 Viewpoint ドイツ再軍備が示す地殻変動 目を覚ます「眠れる黒い鷲」 内外情勢が政策転換の圧力に【ビューポイント】 Viewpoint インタビューで出会った作家たち 印象に残る個性的なスタイル 定収ないが自由多い作家業【ビューポイント】 Viewpoint 日本で始まる能動的サイバー防御 攻撃を「名指しする国」へ 領域横断の一体運用が不可欠【ビューポイント】 Viewpoint 左派の気候変動・ＡＩヒステリー 破滅的な結果招くと警鐘 背後に米の弱体化狙う中国【ビューポイント】 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き