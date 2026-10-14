トップオピニオンViewpoint台湾のレジリエンス強化　「戦災」対策も「防災」の一環　地方・民間が協力し有事に備え【ビューポイント】
Viewpoint

台湾のレジリエンス強化　「戦災」対策も「防災」の一環　地方・民間が協力し有事に備え【ビューポイント】

平成国際大学大学院法学研究科長　浅野和生

By 浅野 和生

「防災」といえば通常、日本では、地震や津波、台風、火災への日ごろの備え、準備のことであり、そのための訓練が定期的に行われる。台湾では、毎年、これとは別に軍事攻撃に備える訓練が行われており、今年はその規模と内容がグレードアップされた。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
前の記事家族介護を担う人々に感謝を　愛する人に捧げる無償の労働　経済的な負担、健康に支障も【ビューポイント】

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books
SENICHI AI
AI「スパイ防止法」Q&A

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2026 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »