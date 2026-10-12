トップオピニオンViewpoint家族介護を担う人々に感謝を 愛する人に捧げる無償の労働 経済的な負担、健康に支障も【ビューポイント】 Viewpoint 家族介護を担う人々に感謝を 愛する人に捧げる無償の労働 経済的な負担、健康に支障も【ビューポイント】 元米大統領副補佐官 マイケル・マッケナ タグ会員向け 2026年10月13日 06時55分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 母が長い衰えの末、数週間前に亡くなった。93歳だった。人生最後の２年の大半は寝たきりで、記憶も曖昧になっていた。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事米国の方向性決める中間選挙 トランプの政権運営を左右 経済や選挙制度巡り対立激化【ビューポイント】 人気記事 Viewpoint 弱者に仕えた教皇フランシスコ 思いやりへの力強いシグナル Viewpoint 戦略的抑止力としての体制転換 存続に執着する独裁政権 Viewpoint インタビューで出会った作家たち 印象に残る個性的なスタイル 定収ないが自由多い作家業【ビューポイント】 Viewpoint 山本太郎氏の政界引退 幻想抱かせたパフォーマンス 利害調整の手続きを無視 Viewpoint 木下公勝著『北の喜怒哀楽』 「帰国」事業で９万人が北朝鮮に 反日教育による差別と偏見 Viewpoint 中国共産党の崩壊にも備えを 同時多発的な危機の可能性 国民が自ら未来決める機会【ビューポイント】 Viewpoint 猛暑下の北朝鮮人民 扇風機が頼りの一般家庭 タンコギなどが代表的な滋養食【ビューポイント】 Viewpoint キューバ危機を再考する 日本が学ぶべき真の教訓とは 新着記事 Viewpoint 米国の方向性決める中間選挙 トランプの政権運営を左右 経済や選挙制度巡り対立激化【ビューポイント】 Viewpoint ネパール大洪水が提起する問題 国境越える自然災害リスク 中国の建設事業が環境に負荷【ビューポイント】 Viewpoint 沖縄県知事選結果の分析 玉城県政への不信感が左右 リアルな感覚で判断する若者【ビューポイント】 Viewpoint ドイツ再軍備が示す地殻変動 目を覚ます「眠れる黒い鷲」 内外情勢が政策転換の圧力に【ビューポイント】 Viewpoint インタビューで出会った作家たち 印象に残る個性的なスタイル 定収ないが自由多い作家業【ビューポイント】 Viewpoint 日本で始まる能動的サイバー防御 攻撃を「名指しする国」へ 領域横断の一体運用が不可欠【ビューポイント】 Viewpoint 左派の気候変動・ＡＩヒステリー 破滅的な結果招くと警鐘 背後に米の弱体化狙う中国【ビューポイント】 Viewpoint 本田由紀氏の差別投稿 Ｘで女性皇族に「遺伝的要因」 ルッキズムで偏見を助長【ビューポイント】 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き