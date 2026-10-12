トップオピニオンViewpoint家族介護を担う人々に感謝を　愛する人に捧げる無償の労働　経済的な負担、健康に支障も【ビューポイント】
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家族介護を担う人々に感謝を　愛する人に捧げる無償の労働　経済的な負担、健康に支障も【ビューポイント】

元米大統領副補佐官　マイケル・マッケナ

By 編集部

母が長い衰えの末、数週間前に亡くなった。93歳だった。人生最後の２年の大半は寝たきりで、記憶も曖昧になっていた。【...全文を読む】

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