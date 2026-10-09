トップオピニオンViewpoint米国の方向性決める中間選挙 トランプの政権運営を左右 経済や選挙制度巡り対立激化【ビューポイント】 Viewpoint 米国の方向性決める中間選挙 トランプの政権運営を左右 経済や選挙制度巡り対立激化【ビューポイント】 エルドリッヂ研究所代表、政治学博士 ロバート・Ｄ・エルドリッヂ タグTOP NEWS2トランプ政権会員向け 2026年10月10日 06時29分 By ロバート・Ｄ・エルドリッヂ XLINEFacebookEmailPrint 11月３日、米国で中間選挙が行われる。大統領選挙ほど海外では注目されないが、今回の選挙は第２次トランプ政権の残り２年間だけでなく、２０２８年以降の米国政治の方向性を考える上でも極めて重要である。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事ネパール大洪水が提起する問題 国境越える自然災害リスク 中国の建設事業が環境に負荷【ビューポイント】 人気記事 Viewpoint 日本の大義は何か 近未来見据え方向性決めよ 国会の優先順位間違えるな Viewpoint 『「あの戦争」は何だったのか』を読む 若い世代の戦争認識 「大きな物語」より「歴史の細目」 Viewpoint 山上被告報道の問題点 「復讐劇」の筋書きへと単純化 Viewpoint 戦後日本を縛り続けた「憲法の魔力」 空白に入り込んだ中ソ工作 Viewpoint 戦後80年は節目になったか アメリカ化の弊害随所に Viewpoint 中国の西半球戦略とモンロー主義 世界的覇権拡大への最前線 Viewpoint 山本太郎氏の政界引退 幻想抱かせたパフォーマンス 利害調整の手続きを無視 Viewpoint 筒井清忠著『昭和期の陸軍』を読む 開戦の決定「下から上へ」 新着記事 Viewpoint ネパール大洪水が提起する問題 国境越える自然災害リスク 中国の建設事業が環境に負荷【ビューポイント】 Viewpoint 沖縄県知事選結果の分析 玉城県政への不信感が左右 リアルな感覚で判断する若者【ビューポイント】 Viewpoint ドイツ再軍備が示す地殻変動 目を覚ます「眠れる黒い鷲」 内外情勢が政策転換の圧力に【ビューポイント】 Viewpoint インタビューで出会った作家たち 印象に残る個性的なスタイル 定収ないが自由多い作家業【ビューポイント】 Viewpoint 日本で始まる能動的サイバー防御 攻撃を「名指しする国」へ 領域横断の一体運用が不可欠【ビューポイント】 Viewpoint 左派の気候変動・ＡＩヒステリー 破滅的な結果招くと警鐘 背後に米の弱体化狙う中国【ビューポイント】 Viewpoint 本田由紀氏の差別投稿 Ｘで女性皇族に「遺伝的要因」 ルッキズムで偏見を助長【ビューポイント】 Viewpoint 多様性なき少子社会 兄弟姉妹通じて「社会」経験 子供が自ら選び取る教育を【ビューポイント】 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き