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米国の方向性決める中間選挙　トランプの政権運営を左右　経済や選挙制度巡り対立激化【ビューポイント】

エルドリッヂ研究所代表、政治学博士　ロバート・Ｄ・エルドリッヂ

By ロバート・Ｄ・エルドリッヂ

11月３日、米国で中間選挙が行われる。大統領選挙ほど海外では注目されないが、今回の選挙は第２次トランプ政権の残り２年間だけでなく、２０２８年以降の米国政治の方向性を考える上でも極めて重要である。【...全文を読む】

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