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ネパール大洪水が提起する問題　国境越える自然災害リスク　中国の建設事業が環境に負荷【ビューポイント】

一般社団法人インド太平洋戦略研究センター代表理事　ペマ・ギャルポ

By ペマ・ギャルボ

ネパールとチベット（現在、中国に占領されている）の国境地帯を襲った壊滅的な自然災害は、多くの尊い命を奪った。ネパール側では１４５３人が死亡したとされ、一方、中国側はチベットでの死者はわずか40人程度としている。【...全文を読む】

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