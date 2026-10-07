トップオピニオンViewpointネパール大洪水が提起する問題 国境越える自然災害リスク 中国の建設事業が環境に負荷【ビューポイント】 Viewpoint ネパール大洪水が提起する問題 国境越える自然災害リスク 中国の建設事業が環境に負荷【ビューポイント】 一般社団法人インド太平洋戦略研究センター代表理事 ペマ・ギャルポ タグ会員向け 2026年10月8日 06時49分 By ペマ・ギャルボ XLINEFacebookEmailPrint ネパールとチベット（現在、中国に占領されている）の国境地帯を襲った壊滅的な自然災害は、多くの尊い命を奪った。ネパール側では１４５３人が死亡したとされ、一方、中国側はチベットでの死者はわずか40人程度としている。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事沖縄県知事選結果の分析 玉城県政への不信感が左右 リアルな感覚で判断する若者【ビューポイント】 人気記事 Viewpoint 日本で始まる能動的サイバー防御 攻撃を「名指しする国」へ 領域横断の一体運用が不可欠【ビューポイント】 Viewpoint 「中国軍異変」の深層 「戦って勝てる軍隊」構想が崩壊 Viewpoint 防衛力の根幹は「人」 自衛隊員に敬意払う社会を 記念碑や感謝月間を設けよ【ビューポイント】 Viewpoint ＡＩ開発を止めてはならない インターネットに続く大変革 左派による妨害は中国を後押し 【ビューポイント】 Viewpoint 情報はデジタル時代の戦略資源 中国が大規模データ窃取 人間と情報両方の支配狙う Viewpoint 『「あの戦争」は何だったのか』を読む 若い世代の戦争認識 「大きな物語」より「歴史の細目」 Viewpoint 多様性なき少子社会 兄弟姉妹通じて「社会」経験 子供が自ら選び取る教育を【ビューポイント】 Viewpoint アンソニー・ファウチの上院証言 コロナ関連対応の説明なし 憲法修正第５条盾に答弁拒否【ビューポイント】 新着記事 Viewpoint 沖縄県知事選結果の分析 玉城県政への不信感が左右 リアルな感覚で判断する若者【ビューポイント】 Viewpoint ドイツ再軍備が示す地殻変動 目を覚ます「眠れる黒い鷲」 内外情勢が政策転換の圧力に【ビューポイント】 Viewpoint インタビューで出会った作家たち 印象に残る個性的なスタイル 定収ないが自由多い作家業【ビューポイント】 Viewpoint 日本で始まる能動的サイバー防御 攻撃を「名指しする国」へ 領域横断の一体運用が不可欠【ビューポイント】 Viewpoint 左派の気候変動・ＡＩヒステリー 破滅的な結果招くと警鐘 背後に米の弱体化狙う中国【ビューポイント】 Viewpoint 本田由紀氏の差別投稿 Ｘで女性皇族に「遺伝的要因」 ルッキズムで偏見を助長【ビューポイント】 Viewpoint 多様性なき少子社会 兄弟姉妹通じて「社会」経験 子供が自ら選び取る教育を【ビューポイント】 Viewpoint 中国共産党の崩壊にも備えを 同時多発的な危機の可能性 国民が自ら未来決める機会【ビューポイント】 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き