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沖縄県知事選結果の分析　玉城県政への不信感が左右　リアルな感覚で判断する若者【ビューポイント】

元沖縄大学教授・宮城　能彦

By 宮城 能彦

沖縄県知事選挙が終わった。ご存じのように結果は古謝玄太氏が42万３１２４票を獲得し、現職の玉城デニー氏の27万６０６０票を約14万７千票上回る結果となった。その要因を私なりに分析してみたい。【...全文を読む】

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