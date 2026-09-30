トップオピニオンViewpointインタビューで出会った作家たち　印象に残る個性的なスタイル　定収ないが自由多い作家業【ビューポイント】
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インタビューで出会った作家たち　印象に残る個性的なスタイル　定収ないが自由多い作家業【ビューポイント】

文芸評論家・菊田　均

By 菊田 均

40年以上も前、作家にインタビューする仕事をやっていた。文芸雑誌が媒体で、大手出版社の仕事だった。２年間ぐらい続いたが、なかなか面白かった。【...全文を読む】

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