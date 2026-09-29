トップオピニオンViewpoint日本で始まる能動的サイバー防御 攻撃を「名指しする国」へ 領域横断の一体運用が不可欠【ビューポイント】 Viewpoint 日本で始まる能動的サイバー防御 攻撃を「名指しする国」へ 領域横断の一体運用が不可欠【ビューポイント】 仏国立安全保障防衛研究センター上席フェロー・新田 容子 タグTOP NEWS会員向け 2026年9月30日 06時41分 By 新田 容子 XLINEFacebookEmailPrint 10月１日、日本の能動的サイバー防御の運用が始まる。重大な攻撃の兆候を捉えれば、警察や自衛隊が攻撃元のサーバーに侵入し、不正プログラムを無害化できるようになる。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事左派の気候変動・ＡＩヒステリー 破滅的な結果招くと警鐘 背後に米の弱体化狙う中国【ビューポイント】 人気記事 Viewpoint 建国から２５０年、米国の変貌と課題 対テロ戦争で覇権に陰り 平等の回復で国をまとめよ Viewpoint 西尾幹二著『「労働鎖国」のすすめ』 外国人労働者は「奴隷階級」に 人権無視も甚だしいと批判 Viewpoint 中国共産党の崩壊にも備えを 同時多発的な危機の可能性 国民が自ら未来決める機会【ビューポイント】 Viewpoint 硬軟織り交ぜた中国の台湾併合策 日本は「恵台」政策への対処を Viewpoint ウクライナ巡り反米４カ国連携 実戦経験積む北朝鮮兵 米は重大な脅威と捉えよ【ビューポイント】 Viewpoint 大東亜戦争と原節子 戦時中の国策映画に出演 祖国と一体化した「女神」に【ビューポイント】 Viewpoint 公明＋立憲の不可解な同居 意思決定遅れ政策軸揺らぐ 中国が歓迎する曖昧な中道 【ビューポイント】 Viewpoint 共産主義思想再来の脅威 背景に格差拡大の深刻化 世界各国が中国に高評価【ビューポイント】 新着記事 Viewpoint 左派の気候変動・ＡＩヒステリー 破滅的な結果招くと警鐘 背後に米の弱体化狙う中国【ビューポイント】 Viewpoint 本田由紀氏の差別投稿 Ｘで女性皇族に「遺伝的要因」 ルッキズムで偏見を助長【ビューポイント】 Viewpoint 多様性なき少子社会 兄弟姉妹通じて「社会」経験 子供が自ら選び取る教育を【ビューポイント】 Viewpoint 中国共産党の崩壊にも備えを 同時多発的な危機の可能性 国民が自ら未来決める機会【ビューポイント】 Viewpoint 中国が望む朝鮮半島の分断 北朝鮮は米韓との緩衝地帯 米軍の空白埋める日韓豪結束【ビューポイント】 Viewpoint 廣枝音右衛門海軍警部の事績 部下の台湾人救った決断 日台関係の忘れてならない絆【ビューポイント】 Viewpoint 防衛力の根幹は「人」 自衛隊員に敬意払う社会を 記念碑や感謝月間を設けよ【ビューポイント】 Viewpoint 共産主義思想再来の脅威 背景に格差拡大の深刻化 世界各国が中国に高評価【ビューポイント】 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き