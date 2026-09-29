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日本で始まる能動的サイバー防御　攻撃を「名指しする国」へ　領域横断の一体運用が不可欠【ビューポイント】

仏国立安全保障防衛研究センター上席フェロー・新田　容子

By 新田 容子

10月１日、日本の能動的サイバー防御の運用が始まる。重大な攻撃の兆候を捉えれば、警察や自衛隊が攻撃元のサーバーに侵入し、不正プログラムを無害化できるようになる。【...全文を読む】

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