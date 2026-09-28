トップオピニオンViewpoint左派の気候変動・ＡＩヒステリー　破滅的な結果招くと警鐘　背後に米の弱体化狙う中国【ビューポイント】
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左派の気候変動・ＡＩヒステリー　破滅的な結果招くと警鐘　背後に米の弱体化狙う中国【ビューポイント】

米ワシントン・タイムズ論説エディター　ケリー・サドラー

By ケリー・サドラー

サンダース米上院議員（無所属）は２０１９年２月、「気候変動は全世界が直面する存亡に関わる災害だ」と投稿。世界には「態勢を立て直す」ために残された時間が８～９年しかなく、それを過ぎれば破滅的で不可逆的な結果に直面すると警告した。【...全文を読む】

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