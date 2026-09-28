トップオピニオンViewpoint左派の気候変動・ＡＩヒステリー 破滅的な結果招くと警鐘 背後に米の弱体化狙う中国【ビューポイント】 Viewpoint 左派の気候変動・ＡＩヒステリー 破滅的な結果招くと警鐘 背後に米の弱体化狙う中国【ビューポイント】 米ワシントン・タイムズ論説エディター ケリー・サドラー タグ会員向け 2026年9月29日 06時40分 By ケリー・サドラー XLINEFacebookEmailPrint サンダース米上院議員（無所属）は２０１９年２月、「気候変動は全世界が直面する存亡に関わる災害だ」と投稿。世界には「態勢を立て直す」ために残された時間が８～９年しかなく、それを過ぎれば破滅的で不可逆的な結果に直面すると警告した。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事本田由紀氏の差別投稿 Ｘで女性皇族に「遺伝的要因」 ルッキズムで偏見を助長【ビューポイント】 人気記事 Viewpoint 大東亜戦争と原節子 戦時中の国策映画に出演 祖国と一体化した「女神」に【ビューポイント】 Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 平潭島を巡る中国の失敗 巨額の資金投入も地域衰退 行き詰まる「両岸統合」の試み 【ビューポイント】 Viewpoint 本田由紀氏の差別投稿 Ｘで女性皇族に「遺伝的要因」 ルッキズムで偏見を助長【ビューポイント】 Viewpoint 単純な善悪論のベネズエラ報道 ルールは武力によって維持 Viewpoint 原点に立ち返ったＮＡＴＯ ロシア抑止へ結束強化 米国は同盟主導を維持せよ 【ビューポイント】 Viewpoint 仲川啓介氏のヘイト本排除運動 絶対的な〝善〟の立場で裁定 書籍を「社会問題」として追放【ビューポイント】 Viewpoint 残念な旧統一教会解散命令 “空気”に影響された司法 恣意的な行政介入の前例許すな 新着記事 Viewpoint 本田由紀氏の差別投稿 Ｘで女性皇族に「遺伝的要因」 ルッキズムで偏見を助長【ビューポイント】 Viewpoint 多様性なき少子社会 兄弟姉妹通じて「社会」経験 子供が自ら選び取る教育を【ビューポイント】 Viewpoint 中国共産党の崩壊にも備えを 同時多発的な危機の可能性 国民が自ら未来決める機会【ビューポイント】 Viewpoint 中国が望む朝鮮半島の分断 北朝鮮は米韓との緩衝地帯 米軍の空白埋める日韓豪結束【ビューポイント】 Viewpoint 廣枝音右衛門海軍警部の事績 部下の台湾人救った決断 日台関係の忘れてならない絆【ビューポイント】 Viewpoint 防衛力の根幹は「人」 自衛隊員に敬意払う社会を 記念碑や感謝月間を設けよ【ビューポイント】 Viewpoint 共産主義思想再来の脅威 背景に格差拡大の深刻化 世界各国が中国に高評価【ビューポイント】 Viewpoint 沖縄「祖国復帰」なのはなぜか 日本人への同化が既に完結 自らの意思で選んだ沖縄人【ビューポイント】 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き