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本田由紀氏の差別投稿　Ｘで女性皇族に「遺伝的要因」　ルッキズムで偏見を助長【ビューポイント】

著述家・加藤　文宏

By 加藤 文宏

私たちの社会は、自分では決められず、自分では変えられないもので差別されないように、これほど慎重に細部まで神経を注いで運営されてきた。ところが積み重ねてきた努力を無にするように、「この人たちを目にするたびに、遺伝的要因のおそろしさを感じる」と東京大学大学院の本田由紀教授がＳＮＳのＸ（旧ツイッター）で言い放った。【...全文を読む】

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