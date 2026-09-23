トップオピニオンViewpoint多様性なき少子社会 兄弟姉妹通じて「社会」経験 子供が自ら選び取る教育を【ビューポイント】 Viewpoint 多様性なき少子社会 兄弟姉妹通じて「社会」経験 子供が自ら選び取る教育を【ビューポイント】 元衆議院議員・大泉 博子 タグ会員向け 2026年9月24日 06時39分 By 大泉 博子 XLINEFacebookEmailPrint 少子化の問題はほぼ１００％が出生率の問題として捉えられているが、低出生率の結果である「子供の少ない社会」も、実は考慮すべき問題である。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事中国共産党の崩壊にも備えを 同時多発的な危機の可能性 国民が自ら未来決める機会【ビューポイント】 人気記事 Viewpoint 米建国２５０年式典での「反共宣言」 トランプ氏「正義は神に由来」 歴史の証人となってきた星条旗 【ビューポイント】 Viewpoint 平潭島を巡る中国の失敗 巨額の資金投入も地域衰退 行き詰まる「両岸統合」の試み 【ビューポイント】 Viewpoint Ｃ５構想とロシアの戦略的世界観 「耐久性」で測られる権力 Viewpoint 日本の選挙とＡＩ情報環境 中身だけでなく伝わり方理解を Viewpoint ハーバードで迎えた終戦記念日 日米で異なる戦争認識 残り続ける日本人の〝微熱〟【ビューポイント】 Viewpoint 硬軟織り交ぜた中国の台湾併合策 日本は「恵台」政策への対処を Viewpoint 家庭連合への解散命令 裁判の基本逸脱した東京高裁 Viewpoint 終戦の日に思う 戦前と同じ過ち繰り返す日本 〝護憲〟という名の抵抗勢力【ビューポイント】 新着記事 Viewpoint 中国共産党の崩壊にも備えを 同時多発的な危機の可能性 国民が自ら未来決める機会【ビューポイント】 Viewpoint 中国が望む朝鮮半島の分断 北朝鮮は米韓との緩衝地帯 米軍の空白埋める日韓豪結束【ビューポイント】 Viewpoint 廣枝音右衛門海軍警部の事績 部下の台湾人救った決断 日台関係の忘れてならない絆【ビューポイント】 Viewpoint 防衛力の根幹は「人」 自衛隊員に敬意払う社会を 記念碑や感謝月間を設けよ【ビューポイント】 Viewpoint 共産主義思想再来の脅威 背景に格差拡大の深刻化 世界各国が中国に高評価【ビューポイント】 Viewpoint 沖縄「祖国復帰」なのはなぜか 日本人への同化が既に完結 自らの意思で選んだ沖縄人【ビューポイント】 Viewpoint ウクライナ巡り反米４カ国連携 実戦経験積む北朝鮮兵 米は重大な脅威と捉えよ【ビューポイント】 Viewpoint 猛暑下の北朝鮮人民 扇風機が頼りの一般家庭 タンコギなどが代表的な滋養食【ビューポイント】 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き