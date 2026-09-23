トップオピニオンViewpoint多様性なき少子社会　兄弟姉妹通じて「社会」経験　子供が自ら選び取る教育を【ビューポイント】
Viewpoint

多様性なき少子社会　兄弟姉妹通じて「社会」経験　子供が自ら選び取る教育を【ビューポイント】

元衆議院議員・大泉　博子

By 大泉 博子

少子化の問題はほぼ１００％が出生率の問題として捉えられているが、低出生率の結果である「子供の少ない社会」も、実は考慮すべき問題である。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
前の記事中国共産党の崩壊にも備えを　同時多発的な危機の可能性　国民が自ら未来決める機会【ビューポイント】

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books
SENICHI AI
AI「スパイ防止法」Q&A

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2026 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »