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中国共産党の崩壊にも備えを　同時多発的な危機の可能性　国民が自ら未来決める機会【ビューポイント】

米ハドソン研究所中国センター所長　マイルズ・ユー

By マイルズ・ユー

中国共産党（ＣＣＰ）が成功した場合に何が起きるかではなく、突然、崩壊した場合に何が起きるか――これこそ中国がもたらす最大の戦略的課題かもしれない。【...全文を読む】

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