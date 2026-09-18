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中国が望む朝鮮半島の分断　北朝鮮は米韓との緩衝地帯　米軍の空白埋める日韓豪結束【ビューポイント】

一般社団法人インド太平洋戦略研究センター代表理事　ペマ・ギャルポ

By ペマ・ギャルボ

中国の王毅外相は２０２６年８月19日、約５年ぶりとなる単独での韓国訪問のためソウル入りし、趙顕外相や李在明大統領と会談した。【...全文を読む】

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