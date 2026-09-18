トップオピニオンViewpoint中国が望む朝鮮半島の分断 北朝鮮は米韓との緩衝地帯 米軍の空白埋める日韓豪結束【ビューポイント】 Viewpoint 中国が望む朝鮮半島の分断 北朝鮮は米韓との緩衝地帯 米軍の空白埋める日韓豪結束【ビューポイント】 一般社団法人インド太平洋戦略研究センター代表理事 ペマ・ギャルポ タグTOP NEWS中国会員向け朝鮮半島 2026年9月19日 06時33分 By ペマ・ギャルボ XLINEFacebookEmailPrint 中国の王毅外相は２０２６年８月19日、約５年ぶりとなる単独での韓国訪問のためソウル入りし、趙顕外相や李在明大統領と会談した。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事廣枝音右衛門海軍警部の事績 部下の台湾人救った決断 日台関係の忘れてならない絆【ビューポイント】 人気記事 Viewpoint 同志社国際高校の「平和学習」 教育基本法違反認定は妥当 修学旅行が非合法運動の一翼に Viewpoint アンソニー・ファウチの上院証言 コロナ関連対応の説明なし 憲法修正第５条盾に答弁拒否【ビューポイント】 Viewpoint 新たなパキスタンの「核の傘」 イスラム３カ国が防衛協定 ＮＡＴＯとの整合性に疑問も【ビューポイント】 Viewpoint 『「あの戦争」は何だったのか』を読む 若い世代の戦争認識 「大きな物語」より「歴史の細目」 Viewpoint 減速する超大国アメリカ イラン戦争で脆弱性露わ 影響力低下で多極化の流れ加速 Viewpoint 少子化対策、今後のあり方 整備される子育て支援体制 負担感を軽減する施策が課題【ビューポイント】 Viewpoint 『菅義偉 官邸の決断』を読む 幅広い官房長官の仕事 Viewpoint 原点に立ち返ったＮＡＴＯ ロシア抑止へ結束強化 米国は同盟主導を維持せよ 【ビューポイント】 新着記事 Viewpoint 廣枝音右衛門海軍警部の事績 部下の台湾人救った決断 日台関係の忘れてならない絆【ビューポイント】 Viewpoint 防衛力の根幹は「人」 自衛隊員に敬意払う社会を 記念碑や感謝月間を設けよ【ビューポイント】 Viewpoint 共産主義思想再来の脅威 背景に格差拡大の深刻化 世界各国が中国に高評価【ビューポイント】 Viewpoint 沖縄「祖国復帰」なのはなぜか 日本人への同化が既に完結 自らの意思で選んだ沖縄人【ビューポイント】 Viewpoint ウクライナ巡り反米４カ国連携 実戦経験積む北朝鮮兵 米は重大な脅威と捉えよ【ビューポイント】 Viewpoint 猛暑下の北朝鮮人民 扇風機が頼りの一般家庭 タンコギなどが代表的な滋養食【ビューポイント】 Viewpoint 中国による知的財産侵害 情報盗み米国への優位狙う 中国産家電で一般家庭も標的【ビューポイント】 Viewpoint ハーバードで迎えた終戦記念日 日米で異なる戦争認識 残り続ける日本人の〝微熱〟【ビューポイント】 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き