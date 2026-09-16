トップオピニオンViewpoint廣枝音右衛門海軍警部の事績 部下の台湾人救った決断 日台関係の忘れてならない絆【ビューポイント】 Viewpoint 廣枝音右衛門海軍警部の事績 部下の台湾人救った決断 日台関係の忘れてならない絆【ビューポイント】 平成国際大学大学院法学研究科長・浅野 和生 タグ会員向け 2026年9月17日 06時36分 By 浅野 和生 XLINEFacebookEmailPrint 来る10月25日、台湾が日本の統治から離れて満80年となる。ポツダム宣言受諾は８月15日だが、台北公会堂（現・中山堂）での台湾の受降式が行われたのは10月25日のことだった。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事防衛力の根幹は「人」 自衛隊員に敬意払う社会を 記念碑や感謝月間を設けよ【ビューポイント】 人気記事 Viewpoint 『「あの戦争」は何だったのか』を読む 若い世代の戦争認識 「大きな物語」より「歴史の細目」 Viewpoint 終戦の日に思う 戦前と同じ過ち繰り返す日本 〝護憲〟という名の抵抗勢力【ビューポイント】 Viewpoint 平潭島を巡る中国の失敗 巨額の資金投入も地域衰退 行き詰まる「両岸統合」の試み 【ビューポイント】 Viewpoint 共産主義思想再来の脅威 背景に格差拡大の深刻化 世界各国が中国に高評価【ビューポイント】 Viewpoint 米民主党、左傾化鮮明 民主社会主義派が躍進 大統領選へ存在感高める Viewpoint アンソニー・ファウチの上院証言 コロナ関連対応の説明なし 憲法修正第５条盾に答弁拒否【ビューポイント】 Viewpoint 6月23日は新安保条約発効の日 権力政治を取り戻す必要 Viewpoint 大東亜戦争と原節子 戦時中の国策映画に出演 祖国と一体化した「女神」に【ビューポイント】 新着記事 Viewpoint 防衛力の根幹は「人」 自衛隊員に敬意払う社会を 記念碑や感謝月間を設けよ【ビューポイント】 Viewpoint 共産主義思想再来の脅威 背景に格差拡大の深刻化 世界各国が中国に高評価【ビューポイント】 Viewpoint 沖縄「祖国復帰」なのはなぜか 日本人への同化が既に完結 自らの意思で選んだ沖縄人【ビューポイント】 Viewpoint ウクライナ巡り反米４カ国連携 実戦経験積む北朝鮮兵 米は重大な脅威と捉えよ【ビューポイント】 Viewpoint 猛暑下の北朝鮮人民 扇風機が頼りの一般家庭 タンコギなどが代表的な滋養食【ビューポイント】 Viewpoint 中国による知的財産侵害 情報盗み米国への優位狙う 中国産家電で一般家庭も標的【ビューポイント】 Viewpoint ハーバードで迎えた終戦記念日 日米で異なる戦争認識 残り続ける日本人の〝微熱〟【ビューポイント】 Viewpoint 仲川啓介氏のヘイト本排除運動 絶対的な〝善〟の立場で裁定 書籍を「社会問題」として追放【ビューポイント】 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き