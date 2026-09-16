トップオピニオンViewpoint廣枝音右衛門海軍警部の事績　部下の台湾人救った決断　日台関係の忘れてならない絆【ビューポイント】
Viewpoint

廣枝音右衛門海軍警部の事績　部下の台湾人救った決断　日台関係の忘れてならない絆【ビューポイント】

平成国際大学大学院法学研究科長・浅野　和生

By 浅野 和生

来る10月25日、台湾が日本の統治から離れて満80年となる。ポツダム宣言受諾は８月15日だが、台北公会堂（現・中山堂）での台湾の受降式が行われたのは10月25日のことだった。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
前の記事防衛力の根幹は「人」　自衛隊員に敬意払う社会を　記念碑や感謝月間を設けよ【ビューポイント】

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books
SENICHI AI
AI「スパイ防止法」Q&A

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2026 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »