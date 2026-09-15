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防衛力の根幹は「人」　自衛隊員に敬意払う社会を　記念碑や感謝月間を設けよ【ビューポイント】

エルドリッヂ研究所代表、政治学博士　ロバート・Ｄ・エルドリッヂ

By ロバート・Ｄ・エルドリッヂ

日本では近年、防衛費の増額や装備品の近代化、防衛産業基盤の強化が急速に進んでいる。【...全文を読む】

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