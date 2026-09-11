共産主義思想再来の脅威　背景に格差拡大の深刻化　世界各国が中国に高評価【ビューポイント】

冷戦構造の特色は、自由主義対共産主義の〝イデオロギー対決〟にあったが、前世紀末、自由主義陣営が冷戦に勝利したことで、自由主義や資本主義に代わり得る思想はもはや存在せず、人類は歴史やイデオロギー進化の終着点に到達したとの見方も呈された。

だがこの考えは、イデオロギーと政治の関わり方の本質を無視した極論と言わざるを得ない。かつてカール・マンハイムは、イデオロギーとユートピアは支配層によるものか非支配層によるものかの違いはあれど、共に現実と一致しない虚偽意識と自覚される点で類似すると指摘したが、理念と現実の間に常に齟齬（そご）と乖離（かいり）が存在する以上、この世からユートピア思想が無くならないのと同様、イデオロギーが消え去ることもない。

確かにマルクス・レーニン主義やスターリニズムは冷戦の終焉（しゅうえん）と共に否定されたが、毛沢東思想やチュチェ思想は死んではいない。過去にも時代の変化に対応してさまざまな理論が現れたように、今後も共産思想が装いを変え再び台頭する恐れは十分にある。

そして既にその脅威が米国で強まっている。中間選挙に向けた民主党の予備選では、ニューヨーク州など各地で「民主社会主義者」を自称する急進左派の候補が勝利した。この動きを警戒したトランプ大統領は建国２５０年の祝賀行事で演説し、「この国に共産主義者は要らない」「米国が共産主義国家になることは決してない」と批判した。

革命広場のマルクス像＝８月１９日、ロシア・モスクワ（時事）

冷戦時代知らない世代

そもそも米国は「平等」よりも「自由」を重視する個人主義の強い国で、共産主義とは無縁だった。オバマケアが成功しなかったのも、保険商品の購入を国から強制されるのは個人の自由への侵害と庶民が受け取ったからだ。

ところが格差拡大の深刻化を背景に「結果の平等」、つまり公平な分配を米国民が求めるようになり、それに伴い若い世代を中心に左翼思想が勢いを得ている。本紙でも紹介された「米民主社会主義者（ＤＳＡ）」など組織的な共産主義思想浸透工作の影響も無視できない。

大手メディアは、トランプ氏は11月の中間選挙での劣勢を跳ね返すため、民主党批判の目的で共産主義の脅威を誇張していると決め付けているが、トランプ氏が中国による選挙干渉に触れたように、民主党左派の動きだけでなく国外からの工作にも警戒が必要だ。

最近のピュー・リサーチ・センターの調査では、世界各国の中国に対する評価が米国を上回るようになった。トランプ政権の同盟政策への反発が米国の評価を下げていることは確かだが、米国における共産思想の台頭と中国への高評価、これら二つの事象には共通の理由がある。それは、共産思想や社会主義国家に対する脅威認識の低下である。

冷戦の終焉から40年近い歳月が経過、各国とも若者ばかりか働き盛りの世代も冷戦の時代を経験していない。そのため社会主義国家の独裁や抑圧、秘密主義、人権無視の実態に疎く、共産主義の脅威に対する肌感覚にも乏しい。共産思想と遠かった米国では特にそうだ。

しかも冷戦後、中国は共産党独裁の政治体制は変えず、手段として資本主義を導入する国家資本主義を採用し、経済大国に成長した。そのため経済的な豊かさにばかり目が向き、「西側に比べ統制色は強いが政策決定は迅速で、経済活動も盛んな貿易国家」などと誤った印象を中国に抱く者が多くなった。また近年、中国を社会主義国と呼ばず権威主義国と言い換えるパターンが定着。この言葉遣いも中国の脅威を軽く見做（な）す傾向を助長している。

さらに中国は毛沢東思想や文化大革命、天安門事件を封印する一方、対外的には共産思想の拡散工作と並行して言葉巧みに宣伝戦を展開し、公平で開放的な世界構築やグローバルサウスとの連帯を謳（うた）うなどソフトイメージの外交を演出。そのナラティブに騙（だま）され、自国中心主義の米国より中国に好感を抱く人も増えている。米カリフォルニア州の現職市長が中国の工作員と判明し、世界を驚かせたが、中国は各国でのスパイ工作や認知戦も活発化させている。

米の動き等閑視するな

今の日本では、反共主義というと時代遅れの意識であるかのような受け止め方が強いが、米国の動きを人ごとと等閑視してはならない。冷戦当時と変わらぬ人権無視や抑圧、独裁の共産中国の実態やその思想洗脳工作の脅威を正しく認識し、その策謀に陥らぬよう心すべきである。

（にしかわ・よしみつ）