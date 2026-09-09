トップオピニオンViewpoint沖縄「祖国復帰」なのはなぜか　日本人への同化が既に完結　自らの意思で選んだ沖縄人【ビューポイント】
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沖縄「祖国復帰」なのはなぜか　日本人への同化が既に完結　自らの意思で選んだ沖縄人【ビューポイント】

元沖縄大学教授・宮城　能彦

By 宮城 能彦

先日、世界日報主催で講演をさせてもらった。テーマは「沖縄人とは何か～地域社会学からの考察」である。その一部を紹介したい。【...全文を読む】

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