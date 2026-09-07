トップオピニオンViewpointウクライナ巡り反米４カ国連携　実戦経験積む北朝鮮兵　米は重大な脅威と捉えよ【ビューポイント】
Viewpoint

ウクライナ巡り反米４カ国連携　実戦経験積む北朝鮮兵　米は重大な脅威と捉えよ【ビューポイント】

民主主義防衛財団会長・クリフォード・メイ

By クリフォード・メイ

１２４０年、チンギス・ハンの孫バトゥ率いるモンゴル軍がキーウを包囲し、破壊した。目的は略奪だった。それから約８００年後、別の王朝独裁者が同じ土地を巡る戦いに兵士を送り込んでいる。今回、狙っているのは、より価値のあるもの、訓練と技術だ。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
前の記事猛暑下の北朝鮮人民　扇風機が頼りの一般家庭　タンコギなどが代表的な滋養食【ビューポイント】

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books
SENICHI AI
AI「スパイ防止法」Q&A

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2026 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »