トップオピニオンViewpointウクライナ巡り反米４カ国連携 実戦経験積む北朝鮮兵 米は重大な脅威と捉えよ【ビューポイント】 Viewpoint ウクライナ巡り反米４カ国連携 実戦経験積む北朝鮮兵 米は重大な脅威と捉えよ【ビューポイント】 民主主義防衛財団会長・クリフォード・メイ タグ会員向け 2026年9月8日 06時23分 By クリフォード・メイ XLINEFacebookEmailPrint １２４０年、チンギス・ハンの孫バトゥ率いるモンゴル軍がキーウを包囲し、破壊した。目的は略奪だった。それから約８００年後、別の王朝独裁者が同じ土地を巡る戦いに兵士を送り込んでいる。今回、狙っているのは、より価値のあるもの、訓練と技術だ。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事猛暑下の北朝鮮人民 扇風機が頼りの一般家庭 タンコギなどが代表的な滋養食【ビューポイント】 人気記事 Viewpoint 残念な旧統一教会解散命令 “空気”に影響された司法 恣意的な行政介入の前例許すな Viewpoint 高速鉄道に見る中国の虚像と実像 実績優先し安全後回し 事故情報統制、責任の所在曖昧 Viewpoint 猛暑下の北朝鮮人民 扇風機が頼りの一般家庭 タンコギなどが代表的な滋養食【ビューポイント】 Viewpoint 中国による知的財産侵害 情報盗み米国への優位狙う 中国産家電で一般家庭も標的【ビューポイント】 Viewpoint 硬軟織り交ぜた中国の台湾併合策 日本は「恵台」政策への対処を Viewpoint 野口武彦『慶喜のカリスマ』を読む 全編「理不尽の物語」 自身を放棄し玉砕を回避 Viewpoint 戦後日本を縛り続けた「憲法の魔力」 空白に入り込んだ中ソ工作 Viewpoint 「人生会議」が抱える難題 終末医療の選択 誰が決定？ 新着記事 Viewpoint 猛暑下の北朝鮮人民 扇風機が頼りの一般家庭 タンコギなどが代表的な滋養食【ビューポイント】 Viewpoint 中国による知的財産侵害 情報盗み米国への優位狙う 中国産家電で一般家庭も標的【ビューポイント】 Viewpoint ハーバードで迎えた終戦記念日 日米で異なる戦争認識 残り続ける日本人の〝微熱〟【ビューポイント】 Viewpoint 仲川啓介氏のヘイト本排除運動 絶対的な〝善〟の立場で裁定 書籍を「社会問題」として追放【ビューポイント】 Viewpoint 攻撃遂行の主体となったＡＩ 猶予ない機械速度の攻撃 人間速度の防御問い直せ【ビューポイント】 Viewpoint 少子化対策、今後のあり方 整備される子育て支援体制 負担感を軽減する施策が課題【ビューポイント】 Viewpoint 今必要なコミュニケーション能力 分断乗り越え一体感醸成を 社会変革へ国民運動起こせ【ビューポイント】 Viewpoint 新たなパキスタンの「核の傘」 イスラム３カ国が防衛協定 ＮＡＴＯとの整合性に疑問も【ビューポイント】 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き