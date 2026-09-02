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猛暑下の北朝鮮人民　扇風機が頼りの一般家庭　タンコギなどが代表的な滋養食【ビューポイント】

宮塚コリア研究所代表・宮塚　利雄

By 宮塚 利雄

今年の猛暑は半端な暑さではない。隣の韓国でも40度を超す灼熱（しゃくねつ）の猛暑日が続いたり、慶尚南道では干ばつの田畑に「恵みの水」を供給するために、全国から消防車２００台が集結して干上がりかけた田んぼに放水したりしたとのニュースが伝えられた。【...全文を読む】

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