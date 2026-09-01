トップオピニオンViewpoint中国による知的財産侵害 情報盗み米国への優位狙う 中国産家電で一般家庭も標的【ビューポイント】 Viewpoint 中国による知的財産侵害 情報盗み米国への優位狙う 中国産家電で一般家庭も標的【ビューポイント】 米コラムニスト・元米国防副次官 ジェド・バビン タグTOP NEWS会員向け 2026年9月2日 08時00分 By ジェド・バビン XLINEFacebookEmailPrint ５年ほど前、知人が10代の息子のためにドローンを買った。２人は、私も会員になっている射撃クラブにドローンを持って行き、周辺の風景や、標的のクレーを撃ち落とす様子を撮影した。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事ハーバードで迎えた終戦記念日 日米で異なる戦争認識 残り続ける日本人の〝微熱〟【ビューポイント】 人気記事 Viewpoint 外交カードと少子化カード切るとき 企業の内部留保を若者に投資 Viewpoint 日本の大義は何か 近未来見据え方向性決めよ 国会の優先順位間違えるな Viewpoint 西尾幹二著『「労働鎖国」のすすめ』 外国人労働者は「奴隷階級」に 人権無視も甚だしいと批判 Viewpoint 家庭連合への解散命令 裁判の基本逸脱した東京高裁 Viewpoint 大東亜戦争と原節子 戦時中の国策映画に出演 祖国と一体化した「女神」に【ビューポイント】 Viewpoint 政治家は帰化歴の公表を 米市長辞任劇で問題表面化 警戒すべき中国の統一戦線工作 Viewpoint 公明＋立憲の不可解な同居 意思決定遅れ政策軸揺らぐ 中国が歓迎する曖昧な中道 Viewpoint 少子化の原因分析と政府施策の検証 出産意図下げるストレス・不安 公的支援には限界、民間活用を 新着記事 Viewpoint ハーバードで迎えた終戦記念日 日米で異なる戦争認識 残り続ける日本人の〝微熱〟【ビューポイント】 Viewpoint 仲川啓介氏のヘイト本排除運動 絶対的な〝善〟の立場で裁定 書籍を「社会問題」として追放【ビューポイント】 Viewpoint 攻撃遂行の主体となったＡＩ 猶予ない機械速度の攻撃 人間速度の防御問い直せ【ビューポイント】 Viewpoint 少子化対策、今後のあり方 整備される子育て支援体制 負担感を軽減する施策が課題【ビューポイント】 Viewpoint 今必要なコミュニケーション能力 分断乗り越え一体感醸成を 社会変革へ国民運動起こせ【ビューポイント】 Viewpoint 新たなパキスタンの「核の傘」 イスラム３カ国が防衛協定 ＮＡＴＯとの整合性に疑問も【ビューポイント】 Viewpoint アンソニー・ファウチの上院証言 コロナ関連対応の説明なし 憲法修正第５条盾に答弁拒否【ビューポイント】 Viewpoint 大東亜戦争と原節子 戦時中の国策映画に出演 祖国と一体化した「女神」に【ビューポイント】 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き