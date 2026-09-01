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中国による知的財産侵害　情報盗み米国への優位狙う　中国産家電で一般家庭も標的【ビューポイント】

米コラムニスト・元米国防副次官　ジェド・バビン

By ジェド・バビン

５年ほど前、知人が10代の息子のためにドローンを買った。２人は、私も会員になっている射撃クラブにドローンを持って行き、周辺の風景や、標的のクレーを撃ち落とす様子を撮影した。【...全文を読む】

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