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ハーバードで迎えた終戦記念日　日米で異なる戦争認識　残り続ける日本人の〝微熱〟【ビューポイント】

軍事評論家　福山　隆

By 福山 隆

私は２００５年春に自衛隊を退官し、その直後から07年までの２年間、ハーバード大学アジアセンターの上級客員研究員として米国で生活した。その間、「ハーバード見聞録」と題して54篇（へん）のエッセーを綴（つづ）った。【...全文を読む】

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