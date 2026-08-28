仲川啓介氏のヘイト本排除運動　絶対的な〝善〟の立場で裁定　書籍を「社会問題」として追放【ビューポイント】

『差別のない本屋に通いたい。』（キボウ書房）と題する書籍が出版され、朝日新聞が好意的に取り上げた。

著者である仲川啓介氏が独自の視点で本を選定する書店を始めたのかと思ったら、そうではなかった。仲川氏の持論を基に「憎悪や偏見をあおる本を平積みにするのはやめろ」と書店に要求を突き付ける運動を正当化する内容だった。

仲川氏の行きつけの書店には特定の国籍者に対して「反日」などと書かれた本があり、これがきっかけとなってヘイト本排除運動を始めたという。では、これらの書籍は違法な出版物だったのだろうか。

外国人差別には「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が明確な定義を示している。要約すると「本邦外出身者やその子孫であって適法に居住するものに対する不当な差別的言動とは、出身地を理由に地域社会からの排除を煽動する言動を指す」となり、具体的には「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑する」行為が違法とされる。

確かに外国人差別は人権問題だが、あくまでも仲川氏や仲間の価値観を反差別の規範としてヘイト本が選定されている。従って法的手続きになじまないため、圧力をかけて売り場を変えようとしている。

無視される共産党二世

ところで仲川氏は何を良い本としているのか。過去の言動から、原子力発電所事故が発生した福島県と住民たちに対する非科学的な主張やデマに同調しているのが分かった。従って原発を絶対悪と決め付け、その廃絶こそが〝正義〟とする本はデマ本や陰謀説を語る本でも良い本になるのだろう。

こうして絶対的な〝善〟の立場から裁定を行う者として振る舞う仲川氏の、素朴過ぎて危うい善悪の二元論を知った時、数年前の出来事が目に浮かんで胸が締め付けられた。

日本共産党の党員家庭に生まれた、いわゆる二世たちの人生を取材したので書籍としてまとめようとしていた時、ある出版社の編集者が「二世の本はやめにしましょう」と言い出した。共産党二世たちの証言が書店に並んだら、ＫＡＤＯＫＡＷＡが『あの子もトランスジェンダーになった』を刊行しようとして圧力を受けた時のように、出版社が抗議されるだけでなく、本を撤去しろと主張する実力行使が始まり書店に迷惑をかけることになるというのだ。

この共産党二世についての原稿は差別を目的にしたものではなく、誰かに危害を加えるための表現もなく、共産党のみならず社会からも無視されている人々の苦悩を問う内容だった。それでも特定の思想にとって不都合な書籍を出版すると、出版社と書店にとって多大なリスクになるとされたのだ。

取材に協力してもらった二世に事情を報告した。

「私たちは、厄介者扱いなんですね」

「そんなことはないですよ」

「宗教二世がたくさん報道されるのに、共産党二世がなかったことにされている理由が分かりました。もし私が圧力をかける人の前に出ていったら、私なんて人間はいなかったことにされるのでしょうね」

ドイツの詩人ハインリヒ・ハイネは、「焚書（ふんしょ）は序章に過ぎない。本を焼く者は、やがて人間も焼くようになる」と書いた。本ではないが、生きづらさを抱えた二世の存在が焼かれたも同然の出来事だった。

逆らえぬ「正しいこと」

焚書坑儒の本質は、本を燃やす暴力性を前にして、皆が恐怖によって思想統制に従わざるを得なくなる点にある。その恐怖は〝善〟や〝正義〟という「正しいこと」に逆らえない雰囲気として登場し、同調圧力と相互監視によって自縄自縛の状態がつくり上げられることで完成する。

仲川氏は著書で、彼にとっての悪書を社会問題として追放する行動は「意外とハードルが低い」と書いている。仲川氏がそう言うのだから、特定の政党やイデオロギーに不都合な考え方に圧力をかける人たちにとっても、それは簡単なことなのだろう。朝日新聞が賛同しているなら鬼に金棒だ。

（かとう・ふみひろ）