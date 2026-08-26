トップオピニオンViewpoint攻撃遂行の主体となったＡＩ 猶予ない機械速度の攻撃 人間速度の防御問い直せ【ビューポイント】 Viewpoint 攻撃遂行の主体となったＡＩ 猶予ない機械速度の攻撃 人間速度の防御問い直せ【ビューポイント】 仏国立安全保障防衛研究センター上席フェロー 新田 容子 タグ会員向け 2026年8月27日 06時34分 By 新田 容子 XLINEFacebookEmailPrint 台湾の事案は一過性ではない。人工知能（ＡＩ）が自ら攻撃を進める時代に、日本のサイバー安全保障は何を見直すべきか。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事少子化対策、今後のあり方 整備される子育て支援体制 負担感を軽減する施策が課題【ビューポイント】 人気記事 Viewpoint 残念な旧統一教会解散命令 “空気”に影響された司法 恣意的な行政介入の前例許すな Viewpoint 6月23日は新安保条約発効の日 権力政治を取り戻す必要 Viewpoint 公明＋立憲の不可解な同居 意思決定遅れ政策軸揺らぐ 中国が歓迎する曖昧な中道 Viewpoint 硬軟織り交ぜた中国の台湾併合策 日本は「恵台」政策への対処を Viewpoint 性転換は「間違いだった」 手術した女性が勝訴 Viewpoint 少子化の原因分析と政府施策の検証 出産意図下げるストレス・不安 公的支援には限界、民間活用を Viewpoint 「中央アジア＋日本」首脳会合成果と課題 高まる地政学的重要性 Viewpoint 米大統領選へ活動始めたエマニュエル氏 ＣＮＮ解説者で基盤整備 新着記事 Viewpoint 少子化対策、今後のあり方 整備される子育て支援体制 負担感を軽減する施策が課題【ビューポイント】 Viewpoint 今必要なコミュニケーション能力 分断乗り越え一体感醸成を 社会変革へ国民運動起こせ【ビューポイント】 Viewpoint 新たなパキスタンの「核の傘」 イスラム３カ国が防衛協定 ＮＡＴＯとの整合性に疑問も【ビューポイント】 Viewpoint アンソニー・ファウチの上院証言 コロナ関連対応の説明なし 憲法修正第５条盾に答弁拒否【ビューポイント】 Viewpoint 大東亜戦争と原節子 戦時中の国策映画に出演 祖国と一体化した「女神」に【ビューポイント】 Viewpoint 終戦の日に思う 戦前と同じ過ち繰り返す日本 〝護憲〟という名の抵抗勢力【ビューポイント】 Viewpoint ＡＩ開発を止めてはならない インターネットに続く大変革 左派による妨害は中国を後押し Viewpoint 米建国２５０年式典での「反共宣言」 トランプ氏「正義は神に由来」 歴史の証人となってきた星条旗 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き