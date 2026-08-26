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攻撃遂行の主体となったＡＩ　猶予ない機械速度の攻撃　人間速度の防御問い直せ【ビューポイント】

仏国立安全保障防衛研究センター上席フェロー　新田　容子

By 新田 容子

台湾の事案は一過性ではない。人工知能（ＡＩ）が自ら攻撃を進める時代に、日本のサイバー安全保障は何を見直すべきか。【...全文を読む】

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