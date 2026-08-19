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新たなパキスタンの「核の傘」　イスラム３カ国が防衛協定　ＮＡＴＯとの整合性に疑問も【ビューポイント】

米コラムニスト・元米国防副次官　ジェド・バビン

By ジェド・バビン

新たに結ばれたサウジアラビア、トルコ、パキスタンの相互防衛協定、いわゆる「メッカ共同防衛協定」は非常に興味深い。【...全文を読む】

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