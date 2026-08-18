トップオピニオンViewpointアンソニー・ファウチの上院証言 コロナ関連対応の説明なし 憲法修正第５条盾に答弁拒否【ビューポイント】 Viewpoint アンソニー・ファウチの上院証言 コロナ関連対応の説明なし 憲法修正第５条盾に答弁拒否【ビューポイント】 エルドリッヂ研究所代表、政治学博士 ロバート・Ｄ・エルドリッヂ タグ会員向け 2026年8月19日 06時23分 By ロバート・Ｄ・エルドリッヂ XLINEFacebookEmailPrint 米政府の元医療顧問アンソニー・ファウチを招いた上院公聴会が７月29日に開催された。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事大東亜戦争と原節子 戦時中の国策映画に出演 祖国と一体化した「女神」に【ビューポイント】 人気記事 Viewpoint 大東亜戦争と原節子 戦時中の国策映画に出演 祖国と一体化した「女神」に【ビューポイント】 Viewpoint 西尾幹二著『「労働鎖国」のすすめ』 外国人労働者は「奴隷階級」に 人権無視も甚だしいと批判 Viewpoint 終戦の日に思う 戦前と同じ過ち繰り返す日本 〝護憲〟という名の抵抗勢力【ビューポイント】 Viewpoint 性転換は「間違いだった」 手術した女性が勝訴 Viewpoint 「中国軍異変」の深層 「戦って勝てる軍隊」構想が崩壊 Viewpoint ナフサ途絶を断定した「報道特集」 人々の感情を操るメディア Viewpoint 家庭連合への解散命令 裁判の基本逸脱した東京高裁 Viewpoint 建国から２５０年、米国の変貌と課題 対テロ戦争で覇権に陰り 平等の回復で国をまとめよ 新着記事 Viewpoint 大東亜戦争と原節子 戦時中の国策映画に出演 祖国と一体化した「女神」に【ビューポイント】 Viewpoint 終戦の日に思う 戦前と同じ過ち繰り返す日本 〝護憲〟という名の抵抗勢力【ビューポイント】 Viewpoint ＡＩ開発を止めてはならない インターネットに続く大変革 左派による妨害は中国を後押し Viewpoint 米建国２５０年式典での「反共宣言」 トランプ氏「正義は神に由来」 歴史の証人となってきた星条旗 Viewpoint 平潭島を巡る中国の失敗 巨額の資金投入も地域衰退 行き詰まる「両岸統合」の試み Viewpoint 原点に立ち返ったＮＡＴＯ ロシア抑止へ結束強化 米国は同盟主導を維持せよ Viewpoint 「過去」に留まる平和教育 大きく変わった現代の戦争 超えていくべき言霊主義の限界 Viewpoint 公明＋立憲の不可解な同居 意思決定遅れ政策軸揺らぐ 中国が歓迎する曖昧な中道 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き