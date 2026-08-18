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アンソニー・ファウチの上院証言　コロナ関連対応の説明なし　憲法修正第５条盾に答弁拒否【ビューポイント】

エルドリッヂ研究所代表、政治学博士　ロバート・Ｄ・エルドリッヂ

By ロバート・Ｄ・エルドリッヂ

米政府の元医療顧問アンソニー・ファウチを招いた上院公聴会が７月29日に開催された。【...全文を読む】

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