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大東亜戦争と原節子　戦時中の国策映画に出演　祖国と一体化した「女神」に【ビューポイント】

評論家・三浦　小太郎

By 三浦 小太郎

１９３９年公開の「上海陸戦隊」という作品がある。37年８月の第２次上海事変を舞台としたもので、押し寄せる中国軍と部隊を指揮して戦う中尉（大日方伝）を主人公とし、当初は日本軍を憎むが、やがて心を開いていく中国避難民少女（原節子）をヒロインとして描いた、いわゆる戦意高揚映画、国策映画の一つである。【...全文を読む】

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