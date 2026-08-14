終戦の日に思う　戦前と同じ過ち繰り返す日本　〝護憲〟という名の抵抗勢力【ビューポイント】

今年も終戦の日が巡ってきた。昨年が昭和１００年の節目の年であったから、今年はわが国が新たな１００年に向け歩み始めて最初の終戦の日ということになる。

戦陣に散り戦禍に倒れた人たちの無念に思いを馳（は）せ、その尊き犠牲を後世に活（い）かし、新たな１００年を日本にとって平和な良き時代となすためには、過去を顧み、歴史の教訓を学び取り、同じ過ちを繰り返さぬよう心することが肝要である。だが、これまでの日本の歩みを回顧すると、どうも戦前と同じ過ちを戦後の日本も繰り返しているように思えてくる。

全国戦没者追悼式で黙とうされる天皇、皇后両陛下＝東京都千代田区

問われる自己改革の力

明治維新後の日本は軍事力を国家発展の基軸に据えた。そして日清、日露の戦いに勝利し、さらに第１次世界大戦も戦勝国の側に立ち、わが国は列国の一翼を占めるまでに発展した。

だが、初の世界大戦が戦争の様相を大きく変えた。軍事だけでなく、政治や経済、社会体制などを一元的に国家が管理統制せねば、戦争に勝てない総力戦の時代に入ったのだ。

大正から昭和にかけて、日本はこの変化に乗り遅れた。軍事、つまり軍部が統帥権の独立を盾に政府を圧するほどの強大な力を手に入れ、政治の軍事に対する統制が利かない国になってしまう。軍人が政治を壟断（ろうだん）する体制の下、大陸、さらに太平洋全域へと国力を超えた戦争に踏み出し、国が滅んだ。

大正デモクラシーで芽生えた政党政治の潮流を育み、また大日本帝国憲法や統帥権独立の原理に修正を加え、政治が軍事を統制できる国に脱皮すべきだった。しかし、一度出来上がった制度を、時代の変化に応じ自らの手で改めることができなかった。それが悔やまれる。

国家の衰退や国策の過誤は、内外環境の変化に対応できず、古いシステムを抱え続けてしまうことから起きる。変化は止められずとも、それに応じた新たなシステムを取り入れることができれば、繁栄の期間を延ばし生き残りを図ることは可能だ。

言い換えれば、衰退や滅亡を防ぐことができるか否かは、その国の自己改革力に懸かっているということだ。自らが設けたシステムを時代の変化に合わせ自らの手で修正、改良する。その力の有無が、さらなる発展か滅亡かの分かれ道となる。

しかし、そうした自己改革を阻む者がいる。現状維持に固執する守旧派、既得権益にすがる抵抗勢力だ。繁栄の期間が長いほど、抵抗勢力は社会の中央に陣取り、改革を阻む。戦前の軍部はその代表と言える。

では戦後の日本はどうか。占領下という異常な状況の下、日本が再び米国の脅威とならぬために制定された日本国憲法は、いまだに一度の改正もなされていない。しかし近年、米国のパワーダウンや周辺諸国の脅威の増大など国際環境は厳しさを増し、今や国防体制の抜本的強化が喫緊の課題となり、その実現には憲法の改正が不可欠だ。

それにもかかわらず改憲阻止を叫ぶ一大勢力がいる。つまり今の日本における改革抵抗勢力の代表は、戦後憲法を「平和」憲法と称し、その改正は平和を踏みにじる悪と捉え、改憲を阻むことこそが平和の道と説くグループではないのか。平和を錦の御旗に掲げるが、その本質は改革を拒み、恐れ、現状を以（もっ）て良しとする守旧派の人たちだ。

憲法改める勇気を持て

しかし、護憲を善、改憲を悪と見做（な）すのはとんでもない間違いだ。護憲の美名に惑わされ、現状に固執することは、日々厳しさを増す現下の国際情勢から目を逸（そ）らす愚行である。それは、現実の脅威や危機を無視し、あたかも存在しないかのように振る舞うことで安心を得るという意味で、まさに〝ダチョウの平和〟の如（ごと）くである。

終戦の日を、平和の尊さを改めて噛（か）み締める日となすのであれば、過去の戦争の惨禍を振り返るだけでなく、現在および未来にしっかりと目を向け、今後もわが国の平和を確保し続けるための万全の国防体制を敷くこと、そしてその礎となすべく、現行の憲法を国家の防衛力を正しく位置付けた新たな憲法へと自らの手で改める勇気と責任感を持つべきである。

（にしかわ・よしみつ）