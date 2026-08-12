トップオピニオンViewpointＡＩ開発を止めてはならない インターネットに続く大変革 左派による妨害は中国を後押し Viewpoint ＡＩ開発を止めてはならない インターネットに続く大変革 左派による妨害は中国を後押し 元米大統領副補佐官 マイケル・マッケナ タグ会員向け 2026年8月13日 06時50分 By マイケル・マッケナ XLINEFacebookEmailPrint １９９１年８月６日、インターネットの歴史を大きく変える「ワールド・ワイド・ウェブ（ＷＷＷ）」の最初の仕組みが、欧州合同原子核研究所（ＣＥＲＮ）から一般に向けて公開された。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事米建国２５０年式典での「反共宣言」 トランプ氏「正義は神に由来」 歴史の証人となってきた星条旗 人気記事 Viewpoint 『「あの戦争」は何だったのか』を読む 若い世代の戦争認識 「大きな物語」より「歴史の細目」 Viewpoint 残念な旧統一教会解散命令 “空気”に影響された司法 恣意的な行政介入の前例許すな Viewpoint 自衛官の階級呼称見直しに当たって 自衛隊そのものの位置付け見直しも Viewpoint アメリカ合衆国建国２５０年 建国の理念に立ち返ろう 理想は実現しているのか？ Viewpoint 米建国２５０年式典での「反共宣言」 トランプ氏「正義は神に由来」 歴史の証人となってきた星条旗 Viewpoint 「中国軍異変」の深層 「戦って勝てる軍隊」構想が崩壊 Viewpoint 性転換は「間違いだった」 手術した女性が勝訴 Viewpoint エプスタイン事件を巡る「死」 本人や関係者ら複数“自殺” 新着記事 Viewpoint 米建国２５０年式典での「反共宣言」 トランプ氏「正義は神に由来」 歴史の証人となってきた星条旗 Viewpoint 平潭島を巡る中国の失敗 巨額の資金投入も地域衰退 行き詰まる「両岸統合」の試み Viewpoint 原点に立ち返ったＮＡＴＯ ロシア抑止へ結束強化 米国は同盟主導を維持せよ Viewpoint 「過去」に留まる平和教育 大きく変わった現代の戦争 超えていくべき言霊主義の限界 Viewpoint 公明＋立憲の不可解な同居 意思決定遅れ政策軸揺らぐ 中国が歓迎する曖昧な中道 Viewpoint 情報はデジタル時代の戦略資源 中国が大規模データ窃取 人間と情報両方の支配狙う Viewpoint 『「あの戦争」は何だったのか』を読む 若い世代の戦争認識 「大きな物語」より「歴史の細目」 Viewpoint 山本太郎氏の政界引退 幻想抱かせたパフォーマンス 利害調整の手続きを無視 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き