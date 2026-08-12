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ＡＩ開発を止めてはならない　インターネットに続く大変革　左派による妨害は中国を後押し

元米大統領副補佐官　マイケル・マッケナ

By マイケル・マッケナ

１９９１年８月６日、インターネットの歴史を大きく変える「ワールド・ワイド・ウェブ（ＷＷＷ）」の最初の仕組みが、欧州合同原子核研究所（ＣＥＲＮ）から一般に向けて公開された。【...全文を読む】

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