トップオピニオンViewpoint米建国２５０年式典での「反共宣言」 トランプ氏「正義は神に由来」 歴史の証人となってきた星条旗 Viewpoint 米建国２５０年式典での「反共宣言」 トランプ氏「正義は神に由来」 歴史の証人となってきた星条旗 平成国際大学大学院法学研究科長 浅野和生 タグ会員向け 2026年8月11日 06時41分 By 浅野 和生 XLINEFacebookEmailPrint １７７６年７月４日、２５０年前のこの日にアメリカ合衆国の独立宣言が発出された。当時は、東部13州のみで、国旗の星は、赤白の横縞（しま）の数と同じ13だった。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事平潭島を巡る中国の失敗 巨額の資金投入も地域衰退 行き詰まる「両岸統合」の試み 人気記事 Viewpoint 北朝鮮のタンコギ（犬肉）料理 伝統的な夏の滋養食 国家レベルで開発・普及に力 Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 戦後日本を縛り続けた「憲法の魔力」 空白に入り込んだ中ソ工作 Viewpoint デジタル貿易拡大とＷＴＯの危機 Viewpoint 辺野古沖転覆事故と沖縄県民の責任 新基地建設に複雑な感情 沈黙は反対運動支持することに Viewpoint 台湾侵攻を防ぐための対中戦略 Viewpoint 性転換は「間違いだった」 手術した女性が勝訴 Viewpoint 「中国軍異変」の深層 「戦って勝てる軍隊」構想が崩壊 新着記事 Viewpoint 平潭島を巡る中国の失敗 巨額の資金投入も地域衰退 行き詰まる「両岸統合」の試み Viewpoint 原点に立ち返ったＮＡＴＯ ロシア抑止へ結束強化 米国は同盟主導を維持せよ Viewpoint 「過去」に留まる平和教育 大きく変わった現代の戦争 超えていくべき言霊主義の限界 Viewpoint 公明＋立憲の不可解な同居 意思決定遅れ政策軸揺らぐ 中国が歓迎する曖昧な中道 Viewpoint 情報はデジタル時代の戦略資源 中国が大規模データ窃取 人間と情報両方の支配狙う Viewpoint 『「あの戦争」は何だったのか』を読む 若い世代の戦争認識 「大きな物語」より「歴史の細目」 Viewpoint 山本太郎氏の政界引退 幻想抱かせたパフォーマンス 利害調整の手続きを無視 Viewpoint 強気のプーチン氏が選ぶ次の一手 ハイブリッド戦争に傾斜 制御系狙う破壊的攻撃へ移行 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 辺野古転覆事故を巡る報道 活動家支えた責任をごまかす Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き