トップオピニオンViewpoint米建国２５０年式典での「反共宣言」　トランプ氏「正義は神に由来」　歴史の証人となってきた星条旗
Viewpoint

米建国２５０年式典での「反共宣言」　トランプ氏「正義は神に由来」　歴史の証人となってきた星条旗

平成国際大学大学院法学研究科長　浅野和生

By 浅野 和生

１７７６年７月４日、２５０年前のこの日にアメリカ合衆国の独立宣言が発出された。当時は、東部13州のみで、国旗の星は、赤白の横縞（しま）の数と同じ13だった。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
前の記事平潭島を巡る中国の失敗　巨額の資金投入も地域衰退　行き詰まる「両岸統合」の試み

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books
SENICHI AI
AI「スパイ防止法」Q&A

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2026 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »